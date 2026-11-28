Bir annenin çocuğunun sağlığı için doktor doktor gezmesi ilk bakışta endişeli bir ebeveynin çabası gibi görünebilir. Ancak ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşanan bir olay, bu ziyaretlerin ardında çok farklı bir neden olabileceğini ortaya koydu.

İki yaşındaki çocuğunun yemek yiyemediğini ve nadir görülen hastalıklara sahip olduğunu öne süren Emilee Guzman, çocuğunu iki yılı aşkın sürede yaklaşık 175 kez doktora götürdü. Küçük çocuğun midesine ameliyatla beslenme tüpü bile takıldı.

Ancak soruşturmacıların tıbbi kayıtları incelemesi ve çocuğun annesinden alınmasının ardından yaşananlar, vakayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Monongalia İlçesi Şerif Ofisi tarafından Morgantown kentindeki evde yaşayan çocukların durumuna ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından Guzman, ciddi bedensel yaralanmaya neden olan çocuk ihmali suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Aynı evde yaşayan diğer iki yetişkin, Guzman'ın eşi Milton Alexander Guzman Cisneros ve Caitlin Jean Meredith hakkında da 'bedensel yaralanma riski oluşturan çocuk ihmali' kapsamında ikişer suçlama yöneltildi.

Soruşturma, çocuğun tıbbi geçmişindeki tutarsızlıklara ve Jones Avenue'daki evde yaşayan iki çocuğun yaşam koşullarına ilişkin yetkililere ulaşan ihbarların ardından ekim ayının başında başlatıldı.

Mahkemeye sunulan suçlama belgeleri ve polis ifadelerine göre dedektifler, çocuğun kapsamlı tıbbi kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemelerde iki yaşındaki çocuğun, iki yılı biraz aşan süre içerisinde yaklaşık 175 kez doktor randevusuna götürüldüğü belirlendi.

Guzman'ın bu ziyaretler sırasında doktorlara defalarca çocuğunun yemek yemeyi reddettiğini ya da yemek yiyemediğini söylediği kaydedildi. Annenin ayrıca çocuğunda, 'ARFID' olarak bilinen kaçınmacı/kısıtlayıcı besin alımı bozukluğu bulunduğunu öne sürdüğü belirtildi.

The Independent'ın aktardığına göre soruşturmacılar, Guzman'ın arkadaşlarına ve akrabalarına da çocuğunun çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu söylediğini tespit etti. Annenin çocuğunda bulunduğunu ileri sürdüğü rahatsızlıklar arasında, midenin normalden çok daha küçük olduğu, nadir görülen doğumsal bir anomali olan mikrogastri de yer alıyordu.

Annenin çocuğun beslenme sorunlarına ilişkin beyanları doğrultusunda bir çocuk cerrahı, 1 Ekim'de ameliyat gerçekleştirdi. Cerrahi müdahaleyle çocuğun doğrudan midesine, gastrostomi tüpü (G-tüpü) olarak adlandırılan bir beslenme tüpü yerleştirildi.

Resmi soruşturma belgelerine göre dedektifler, 27 Ekim'de ameliyatı gerçekleştiren cerrahla görüştü.

Cerrah, çocuğun gerçek beslenme alışkanlıkları hakkında kendisine doğru bilgi verilmiş olsaydı vücuda daha sınırlı müdahale gerektiren tedavi yöntemlerine başvuracağını ifade etti.

Beslenme tüpünün hem yerleştirilmesinin hem de çıkarılmasının ağrılı olabileceğine dikkat çeken cerrah, söz konusu işlemlerin çocuğu ciddi tıbbi komplikasyon riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini de belirtti.

Mahkeme belgelerine göre Guzman, 13 Ekim'de soruşturmacılarla yaptığı görüşmede çocuğunun gerçekte ne kadar yemek yediğine ilişkin bilgileri doktorlardan kasıtlı olarak sakladığını kabul etti.

Guzman, sağlık görevlilerinin çocuğuna gerektiği gibi bakmadığından şüphelenmesinden ve durumu Çocuk Koruma Hizmetleri'ne bildirmesinden korktuğunu söyledi. Anne, çocuğun beslenme alışkanlıkları hakkında doktorlara gerçeğe aykırı bilgiler vermesinin gerekçesini de bu korkuya bağladı.

Soruşturmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise çocuğun annesinin velayetinden alınmasının ardından ortaya çıktı.

Yetkililer, çocuğun bakımını üstlenen koruyucu ailenin, iki yaşındaki çocuğun beslenme tüpünü kullanmadan ve herhangi bir güçlük çekmeden çok çeşitli yiyecekleri tüketebildiğini gözlemlediklerini bildirdi.

Koruyucu aile ayrıca çocuğun midesine yerleştirilen beslenme tüpünden rahatsızlık duyduğunu ve tüpün bulunduğu bölgenin temizlenmesi sırasında direnç gösterdiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Morgantown'daki evde mahkeme kararıyla arama gerçekleştirdi. Aramalar sırasında çocukların yaşadığı evde ciddi hijyen sorunları bulunduğu tespit edildi.

Resmi raporlarda evin çeşitli bölgelerinde birikmiş çöpler, etrafa saçılmış yiyecekler, hamamböcekleri, yoğun sinek ve sivrisinek istilasının yanı sıra kedilere ve muhtemelen insanlara ait olduğu değerlendirilen kurumuş dışkı bulunduğu belirtildi.

Soruşturmacılar, özellikle kısa süre önce karın ameliyatı geçiren iki yaşındaki çocuğun bu koşullarda yaşamasının ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekti.

Evin hijyen koşulları nedeniyle çocuğun ameliyat bölgesinde enfeksiyon gelişme riskinin yüksek olmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında evde yaşayan dokuz yaşındaki çocuğun da kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre dedektifler, Guzman ile Meredith arasındaki yazışmaları inceledi. Mesajlarda dokuz yaşındaki çocuğa yönelik kötü muameleye ilişkin ayrıntılar bulunduğu belirtildi.

Yazışmalarda çocuğun idrar kaçırması nedeniyle alaya alınması, evi temizlemesi, tehdit edilmesi ve fiziksel cezaya maruz bırakılmasına ilişkin ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Şerif ofisi, her iki çocuğun da mahremiyetini korumak amacıyla daha fazla ayrıntı paylaşmayacağını açıkladı.

Şerif ofisi, WVU Medicine Children’s bünyesinde görev yapan, çocuk istismarı konusunda uzman bir çocuk doktorunun iki yaşındaki çocuğun maruz kaldığı durumu tıbbi çocuk istismarı olarak teşhis ettiğini açıkladı. Bu istismar biçimi, kamuoyunda 'dolaylı Munchausen sendromu'yla ilişkilendiriliyor.

Günümüzde bir başkasına yüklenen yapay bozukluk olarak da adlandırılan dolaylı Munchausen sendromu, bir kişinin bakımından sorumlu olduğu başka bir kişide gerçekte bulunmayan hastalık belirtilerini varmış gibi göstermesi, mevcut belirtileri abartması veya hastalık belirtilerine neden olmasıyla karakterize edilen psikiyatrik bir bozukluk.

Özellikle çocukların söz konusu olduğu vakalarda bu davranışlar, gereksiz tıbbi tetkiklere, ilaç tedavilerine, hastaneye yatışlara ve cerrahi müdahalelere yol açabiliyor.

Bu tür vakalarda çocuğun maruz kaldığı tıbbi istismarın belirlenmesi ile bakım veren kişiye psikiyatrik tanı konulması ise birbirinden farklı süreçler olarak değerlendiriliyor.