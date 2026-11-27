İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yapmış olduğu açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Ayrıca Yunan basınında yer alan habere göre, Yunanistan Cumhurbaşkanı, ülkenin devlet başkanı sıfatıyla, Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou ile birlikte ziyarette bulunacak.

TASOULAS'IN BAŞKAN ERDOĞAN İLE DAHA ÖNCEKİ TEMASLARI

Cumartesi günü yapılacak görüşmenin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas'ın Mart 2025'te göreve gelmesinden bu yana Başkan Erdoğan ile gerçekleştireceği ilk resmi ikili görüşme olması bekleniyor.

İki lider en son 16 Mayıs 2025'te Tiran'da düzenlenen altıncı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin oturum aralarında kısa görüşmeler yapmışlardı; O zamandan beri iki başkan arasında kamuoyuna yansıyan önemli bir ikili görüşme bildirilmedi.

İstanbul'daki buluşma, dolayısıyla iki ülke arasında gerçekleşen ilk resmi ikili görüşme olacak.