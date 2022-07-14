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Dünya BM'den işkenceler nedeniyle hafızasını kaybeden Filistinli çocuk için flaş çağrı!
Dünya

BM'den işkenceler nedeniyle hafızasını kaybeden Filistinli çocuk için flaş çağrı!

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları 14 yaşında tutuklanan Ahmed Manasra için siyonistlere çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 22:40:00 -
BM'den işkenceler nedeniyle hafızasını kaybeden Filistinli çocuk için flaş çağrı!

BM insan hakları uzmanları yaklaşık 6 yıldır süren tutukluluğunun Ahmed Manasra'yı çocukluk, aile ortamı ve diğer bütün haklarından mahrum bıraktığı kaydedilerek, "Bu durum her açıdan rahatsızlık verici olmakla beraber, kötüye giden ruh sağlığına rağmen tutukluluğunun devam etmesi, uluslararası camianın bir parçası olarak hepimizin üzerinde bir lekedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Manasra'nın gözaltına alındığı sırada uğradığı şiddet ve kötü muamelenin vicdanları rahatsız ettiği vurgulandı ve "Ahmed'e diyoruz ki seni koruyamadığımız için üzgünüz." açıklaması yapıldı.

İşkenceler nedeniyle hafızasını kaybetti

Yaralı halde tutuklanan Ahmed, sorgulama sırasında da şiddet ve kötü muameleye uğraması sonucu hafızasını kaybetmişti.

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