BM'den flaş Türkiye ve ABD açıklaması

Farhan Haq günlük basın brifinginde ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğe yönelik bir soruyu yanıtladı. Sözcü Haq, ''Bu iki ülkeyi ilgilendiren bir sorun ve iki ülkenin sorunlarını yine iki taraflı çözebileceğine inanıyoruz ve umut ediyoruz'' dedi.

Gün içinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergilerini iki katına çıkardığını açıklamış bunun üzerine Türkiye'den art arda sert açıklamalar gelmişti.