BM'den çok kritik uyarı: Durum kötüye gidiyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Libya'daki çatışmaların ağırlaştığını ve insani durumun kötüye gittiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle insani durumun kötüye gittiği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Libya'da devam eden çatışmalar nedeniyle giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekti. "39 bin kişi yerinden edildi" Sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik gelişigüzel roket saldırılarından derin endişe duyduklarını belirten Dujarric, "Trablus'ta devam eden ağır çatışmalar nedeniyle insani durum kötüye gidiyor. Yaklaşık 39 bin kişi yerinden edildi" dedi. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde sivillerin elektrik kesintisi ve su sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Dujarric, sivillerin korunması ve insani yardımların yapılabilmesi için acil erişim çağrısında bulundu. Dujarric, 3 binden fazla mülteci ve göçmenin ise Trablus ve çevresinde çatışmalar arasında mahsur kaldığını söyledi.

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