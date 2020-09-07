BM'den bölge devletlerine çağrı: Acilen çıkarın

Akdeniz'de ticari yük gemisi, 27 göçmeni kurtarmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar, bu gemideki 27 göçmenin acil olarak karaya çıkarılması için bölge devletlerine çağrı yaptı.

Konuyla ilgili BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ortak açıklama yaptı.

Acil çağrı yaptılar: Derhal...

Yapılan açıklamada, Akdeniz’de ticari yük gemisi Maersk Etienne'nin kurtardığı 27 göçmenin acilen karaya çıkartılmasını istedi.

Gemi kaptanının Libya'dan kaçan göçmen ve mültecileri tahliye etmesine, hükümetlerin uluslararası hukuka aykırı biçimde red verdiği ifade edilen açıklamada, gemi mürettebatının yiyecek-içeceklerini bu göçmenlerle paylaştığı, fakat tıbbi yardım sunabilecek durumda olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin acilen bir limana tahliye edilmeleri lüzumluluğuna işaret edildi.

Açıklamada IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino'nun da görüşleri yer aldı.

Vitorino, konuyla ilgili, Akdeniz'de kurtarılan insanlar için açık, güvenli ve öngörülebilir bir karaya çıkarma mekanizmasının olmamasının onların hayatları için risk teşkil etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

"Kurtarma operasyonunu tamamlayın"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de, denizde insan kurtarmanın temel bir yükümlülük olduğunu bildirerek geminin denizcilik yükümlülüklerini yerine getirererek Akdeniz'de daha fazla ölüme engel olduğunu belirtti. Grandi, Avrupa Birliği ve üye devletlerin, kurtarılanların karaya çıkarılmasını sağlayarak bu kurtarma operasyonunu tamamlamaları gerektiğini, öte yandan etkili ve öngörülebilir yeniden dağıtım mekanizması ile devletler arasında dayanışmayı göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Geminin mürettebatı daha önce yaptığı açıklamada, gemide göçmenlerle paylaştıkları gıdalarının bitmek üzere olduğu ikazını yapmıştı.

Denize atladılar

Ayrıca, gemideki bekleyişleri 1 ayı geçen göçmenlerden üçünün dün sabah güverteden denize atlamış ardından gemi mürettebatı tarafından kurtarılmışlardı.

"Bizim sorumluluğumuzda değil, Danimarka'nın sorumluluğunda"

Dün açıklama yapan Malta Başbakanı Robert Abela da, gemideki göçmenlerin Malta’nın sorumluluğunda olmadığını, geminin Danimarka bayraklı olduğu için sorumluluğun Danimarka hükümetince üstlenmesi gerektiğini bildirmişti.

5 Ağustos tarihinde, ticari yük gemisi Maersk Etienne, Akdeniz’in orta kesiminde içinde biri hamile 27 kişi olan göçmen botuna yardımda bulunmuştu. Danimarka bayraklı gemi, göçmenleri, bölgeye en yakın ülke konumunda bulunan Malta’ya bırakmak için izin istemiş fakat Malta makamları buna müsade etmemişti.