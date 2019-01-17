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BM'de bir skandal daha! Çalışanların 3'te birinin tacize uğradığı ortaya çıktı!

Son yıllarda Afrika'daki kamplardaki kadın ve çocukların taciz edildiği ortaya çıkan BM'de skandallar bitmek bilmiyor. Son iki yılda her 3 personelden 1'i, Birleşmiş Milletler’in ofislerinde ve sahada, cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Tacizcilerin 3'te 1'inin kadın olması ise dikkat çekti.

17 Ocak 2019 Perşembe 02:04
BM'de bir skandal daha! Çalışanların 3'te birinin tacize uğradığı ortaya çıktı!

Danışmanlık ve kamuoyu yoklaması şirketi Deloitte’in Birleşmiş Milletler’in isteği üzerine 30 bini aşkın BM çalışanının katılımıyla 6 dilde, internet üzerinden yaptığı anket sonuçlarına göre, son iki yılda her üç personelden biri, Birleşmiş Milletler’in ofislerinde ve sahada cinsel istismara uğramış.

Afrika'daki kamplardaki cinsel istismarların ardından yapıldı

Bu anketin yapılmasındaki sebeplerin başında Ekim ayında Afrika’daki kamplarda barış gücü askerlerinin çocukları istismar etmesinin ortaya çıkması ve Birleşmiş Milletler’in HIV ve AIDS’le ilgilenen branşının başındaki kişinin iş yerinde çalışanlara mobing uyguladığı suçlamalarının ardından görevine son verilmesinin ardından yapıldı. Buna rağmen ankete katılımın sayısı oldukça düşük.

Katılımcıların 3'te 1'i  tacize uğrarken tacizcilerin 3'te 1'i ise kadın

Sayı düşük olsa da elde edilen sonuçlara göre BM çalışanları değişik türlerde cinsel tacize uğramış. Örneğin katılanların yaklaşık yüzde 21,7'si rahatsız edici buldukları cinsel içerikli konuşma ya da şakaya, yüzde 14,2'si görünüşleri ya da vücutlarıyla ilgili "çirkin" sözlere, yüzde 10'u kendilerini utandıran ya da rahatsız eden jest ve mimiklere maruz kaldığını ve yüzde 10'u da kendilerine istenmedikleri şekilde dokunulduğu için rahatsız hissettiklerini belirtti. Katılımcıların üçte biri uğradığı cinsel istismarın ardından şikayette bulunduğunu da ifade etti.

Rapora göre tacizcilerin üçte biri kadın.

İstismar ortamını yönetim hazırlıyor

Anket sonuçlarından yola çıkılarak yapılan analize göre cinsel tacize ortam hazırlanmasında suç yukarıdan geliyor. Yönetimin bu tip olayların meydana gelmesine ortam hazırladığı belirtilirken, anket sonuçlarının ertesinde konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ankete katılım oranının düşüklüğüne değindi ve “daha yolumuz çok uzun” şeklinde konuştu.

Katılımın düşük olma nedeni güven eksikliği

Guterres’e göre katılımın az olmasının ana nedenlerinden biri, organizasyon içinde güven eksikliği. Guterres anket sonuçlarının BM’nin yapısal değişikliklere gitmesi için bir örnek daha olduğunu ve eşitlik, insan hakları gibi temel unsurlar üzerine kurulan bir örgütte standardın daha yüksek olması gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 02:04
  1. cinsel taciz
  2. Guterres
  3. Deloitte
  4. Birleşmiş Milletler
  5. BM çalışanı
  6. Afrika’daki kamplar

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