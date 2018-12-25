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BMC, otobüsleriyle ihracat atağında

Üretime başladığı ilk yıldan bu yana, 300 binadedi geçen araç üretimiyle, Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağlayan BMC, öte yandan Bakü Nakliyat Agitliği (BNA) Azerbaycan’ın Eylül ayında açtığı 300 adetlik CNG otobüs alımı ihalesini kazandı.

25 Aralık 2018 Salı 12:15
BMC, otobüsleriyle ihracat atağında

BMC, Bakü Nakliyat Agitliği (BNA) Azerbaycan’ın Eylül ayında açtığı 300 adetlik CNG otobüs alımı ihalesini kazandı. BMC, 2019 yılında yapacağı teslimatlarla, yine kendisine ait olan “En yüksek adetli CNG otobüs ihracatı” rekorunu da kırmış olacak. BMC, üretime başladığı ilk yıldan bu yana, 300 bin  adedi geçen araç üretimiyle, Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağladı.

2019’da gücüne güç katacak

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şirketin otobüs alanındaki 2018 başarıları ve 2019 hedefleri ile ilgili şunları söyledi: “BMC olarak, ilklerin markası olma özelliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2018, gerek yeni kamyon ailemiz TUĞRA’nın dünya sahnesine çıkması, gerekse otobüs ailelerimizin başarılarıyla taçlandırdığımız bir yıl oldu. 2019’un başında devreye alacağımız son teknoloji üretim tesislerimizle, sektördeki gücümüze güç katmaya devam edeceğiz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:15
  1. BMC
  2. Bakü Nakliyat Agitliği (BNA) Azerbaycan
  3. CNG otobüs alımı ihalesi
  4. En yüksek adetli CNG otobüs ihracatı
  5. BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk
  6. TUĞRA

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