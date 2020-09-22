BM zirvesinde Şi Cinping ABD'yi topa tuttu
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşimiş Milletler (BM) zirvesinde video konferans yoluyla katıldı. Cinping uluslararası sistemin önemine vurgu yaptı. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump katılmadı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinlikliğe, ABD Başkanı Trump katılmazken, Dünya liderlerinin videokonferans ile katıldığı zirvede, Dünyanın 2. büyük ekenomisi ve küresel güç Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping, merkezinde BM olan uluslararası sistemi ve iş birliğini övdü.
Kimsenin dünyanın patronluğunu üstlenmesine müsaade edilmemeli
Net bir şekilde belirtmeden ABD'ye yönelik eleştirilerde bulunan Cinping, ülkelerin küresel meselelere tek başına yön vermesine, başkalarını kontrol etmeye hakkı olmadığını söyleyer, kimseye, her istediğini yapma ve dünyanın patronluğunu üstlenme konusunda müsaade edilmememesi gerektiğini söyledi.
Cinping, ülkeler arasında ikili ilişkilerin 'güçlü yumruk sallamak' yerine kurallara, uluslararası hukuka ve karşılıklı taahhütlere dayanması gerektiğini belirtti.