BM, Türkiye için ayağa kalktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler Birleşmiş Milletler (BM) tarafından anıldı. ABD’nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 2023 gündemiyle toplanan Genel Kurul’daki oturum öncesi hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde şu ana kadar Türkiye'de bin 541 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 773 kişi de yaralandı. Suriye'de ise şu ana kadar 461 kişinin hayatını kaybettiği, bin 326 kişinin de yaralandığı aktarıldı.