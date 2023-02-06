  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM, Türkiye için ayağa kalktı
Dünya

BM, Türkiye için ayağa kalktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 19:43:00 -
BM, Türkiye için ayağa kalktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler Birleşmiş Milletler (BM) tarafından anıldı. ABD’nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 2023 gündemiyle toplanan Genel Kurul’daki oturum öncesi hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde şu ana kadar Türkiye'de bin 541 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 773 kişi de yaralandı. Suriye'de ise şu ana kadar 461 kişinin hayatını kaybettiği, bin 326 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Deprem uzmanı uyardı! 'Evlerinize girmeyin'
Deprem uzmanı uyardı! 'Evlerinize girmeyin'

Gündem

Deprem uzmanı uyardı! 'Evlerinize girmeyin'

İdam acilen getirilmeli! Deprem bölgesinde yağma
İdam acilen getirilmeli! Deprem bölgesinde yağma

Gündem

İdam acilen getirilmeli! Deprem bölgesinde yağma

İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde
İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

Aktüel

İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Gündem

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela sesleri yükseldi
Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela sesleri yükseldi

Gündem

Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela sesleri yükseldi

Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması
Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması

Ekonomi

Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması

Malatya'da deprem son durum: Bilanço ne, Türkiye açıklaması? Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi mi? Son dakika
Malatya'da deprem son durum: Bilanço ne, Türkiye açıklaması? Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi mi? Son dakika

Yaşam

Malatya'da deprem son durum: Bilanço ne, Türkiye açıklaması? Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi mi? Son dakika

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23