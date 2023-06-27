BM, sonunda Guantanamo'ya gitti! 'Utanç verici bir yer!'

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Aolain, ABD’nin yüzlerce insanı hapsettiği Küba’daki Guantanamo hapishanesine düzenlediği teknik ziyaret sonrasında hazırladığı raporu gazetecilerle paylaştı.

Aolain, hala Guantanamo'da tutuklu bulunanların yanı sıra serbest bırakılan kişilerle de görüştüğünü belirterek, "Hepsi çok geç kaldığımızı söyledi" dedi.

Guantanamo'daki koşullarda az da olsa bazı iyileşmelerin olduğunu aktaran Aolain, "Ancak, hapishanede hala 30 tutuklunun bulunmasıyla ilgili derin endişelerim bulunuyor. Söz konusu mahkumlar her gün keyfiyetle mücadele ediyor. Çok ciddi yapısal eksiklikler bulunurken, eğitim, sağlık hizmeti, ailelerle görüşme ve adalete erişim konusunda keyfiyet hakim geliyor." diye konuştu.

Aolain, bu keyfiyetin acı çekme ve güvensizliğe neden olduğunun altını çizerek, "Yaklaşık 20 yıldır tutuklu bulanan kişilerdeki ızdırabın çok derin olduğunu gördüm. Görüştüğüm her tutuklunun hayatında sistematik olarak uygulanan işkence ve keyfi tutuklamaların acımasız etkilerini gördüm" ifadelerini kullandı.

Tutukluların geçmişteki işkence deneyimlerinin bugün de onlarla birlikte yaşadığını aktaran Aolain, bu konuda tedavi de göremediklerini bildirdi.

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Aloain, "Guantanamo'daki uygulamalar tutukluların onurları, temel hak ve özgürlükleri üzerinde derin etki bırakırken uluslararası hukuk bağlamında acımasız, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye tekabül ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Aloain, Guantanamo hapishanesinin kapatılması çağrısında bulunarak, bununla ilgili bazı siyasi zorluklar bulunduğuna işaret etti ve "Guantanamo, hem bireysel olarak hem de kolektif olarak utanç verici bir yer" dedi.

İşkencenin uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğuna dikkati çeken Aloain, "ABD hükümetinin bu çerçevede sorumlu tutulması gereken hususlar var" dedi.