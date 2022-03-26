BM raporuna göre Siyonist yerleşimciler yüzde 23 arttı!

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumunda konuştu.

Batı Şeria'daki işgalci yerleşimcilerin sayısının 2014'te yaklaşık 370 bin olduğunu hatırlatan Lynk, bu sayının şu anda yüzde 23 artarak 480 bine ulaştığını açıkladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki toplam işgalci yerleşimci sayısının 710 bin olduğunu kaydeden Lynk, siyonist rejimin Filistin'i işgalinin "apartheid" (Güney Afrika'daki apartheid rejimi) anlamına geldiğini söyledi.

Link, "israil, apartheidin sona erdiği bir dünyada Filistin'e karşı ırk ayrımcılığı politikasını uygulamaya devam ediyor." diye ekledi.

BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararları, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen yerleşimleri "yasadışı ve savaş suçu" olarak kabul ediyor.