  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BM raporuna göre Siyonist yerleşimciler yüzde 23 arttı!
Dünya

BM raporuna göre Siyonist yerleşimciler yüzde 23 arttı!

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Batı Şeria'daki siyonist yerleşimci sayısının 2014'ten bu yana yüzde 23 arttığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 09:56:00 -
BM raporuna göre Siyonist yerleşimciler yüzde 23 arttı!

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumunda konuştu.

Batı Şeria'daki işgalci yerleşimcilerin sayısının 2014'te yaklaşık 370 bin olduğunu hatırlatan Lynk, bu sayının şu anda yüzde 23 artarak 480 bine ulaştığını açıkladı.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki toplam işgalci yerleşimci sayısının 710 bin olduğunu kaydeden Lynk, siyonist rejimin Filistin'i işgalinin "apartheid" (Güney Afrika'daki apartheid rejimi) anlamına geldiğini söyledi.

Link, "israil, apartheidin sona erdiği bir dünyada Filistin'e karşı ırk ayrımcılığı politikasını uygulamaya devam ediyor." diye ekledi.

BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararları, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen yerleşimleri "yasadışı ve savaş suçu" olarak kabul ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay