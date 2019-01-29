BM raportörü Suudi Konsolosluğuna alınmadı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Suudi Konsolosluğuna gelen Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard, konsolosluğa alınmadı

Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, bugün kritik bir ziyaret gerçekleştirecekti. Ancak Suudi yetkililer BM Özel Raportörü Callamard'ı konsolosluğa almadı. BM raportörü, dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

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