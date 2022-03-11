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Dünya BM raporları açıkladı: Rusya savaş suçu işliyor
Dünya

BM raporları açıkladı: Rusya savaş suçu işliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'nın Ukrayna'da birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 18:30:00 -
BM raporları açıkladı: Rusya savaş suçu işliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'nın Ukrayna'da birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar olduğunu söyledi.

"Misket bombası savaş suçudur"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rus birliklerinin Ukrayna’daki yerleşim bölgelerinde birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar alındığını ifade eden Throssell, bu tür silahların ayrım gözetmeksizin kullanılmasının savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

"Uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmıyor"

 

Misket bombalarının geniş bir alanı etkilemesi nedeniyle yerleşim bölgelerinde kullanımının uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Throssell, "Rus makamlarına, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırılar ile ayrım gözetmeden yapılan her türlü saldırının uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu ve savaş suçu sayılabileceğini hatırlatıyoruz" dedi.

BM, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın Ukrayna’daki saldırılarında 549 sivilin öldüğünü, 957 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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