BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Gaziantep’te konuşta: Türkiye'nin mülteci politikası çok pozitif

Ankara ve Şanlıurfa ziyaretlerinin ardından Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelerek sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Grandi, basın toplantısı düzenledi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Grandi, Türkiye'nin son yıllarda en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu söyledi.

Grandi, Türkiye’de mültecilerle ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere geldiğini, Ankara ve Şanlıurfa’da çeşitli temaslarda bulunduğunu bildirdi.

Gaziantep'te Suriyeli mültecilerle ilgili yürütülen projeleri yerinde inceleyen Grandi, mülteciler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusunda pozitif bir politika yürüttüğünü söyleyen Grandi, Taliban’ın kontrolündeki Afganistan'da yaşanan gelişmelere de dikkat çekti.

Gandi, Taliban ve Afganistan arasındaki gerginliğin yakın zamanda bitebileceğini ve Afganistan'dan yoğun insan göçünün yaşanmaması için insani yardımların zamanında yapılması için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Türkiye'de bulunan 4 milyon civarındaki mülteciden 3.7 milyonunu Suriyelilerin oluşturduğunu dile getiren Gandi, Türkiye gezisi ile Suriyeliler konusunda yapılan pozitif çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduğunu belirtti.

“Türkiye son yıllarda dünyanın en fazla mültecisine ev sahipliği yapıyor”

Türkiye ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdikten sonra Şanlıurfa ve Gaziantep'e geldiğini belirten Grandi, “Türkiye son yıllarda dünyanın en fazla mültecisine ev sahipliği yapmış konumda. Türkiye'de bulunan 4 milyon civarındaki mültecilerin 3.7 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. Geriye kalan kısımda ise Afganlar çoğunlukta. Afganlar derken Afganistan'daki çıkan krizden daha önce Türkiye'ye gelmiş Afganlardan bahsediyorum. Ankara'daki ziyaretleri takiben sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Yine İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile görüşmelerim oldu. Ziyaretlerimin ikinci gününde Güneydoğu'ya geldim. Dün Şanlıurfa'daydım, bugün Gaziantep'teyim. Burada yararlı projeleri gözlemleme fırsatım oldu.” dedi.

“Türkiye'nin mülteci politikası çok pozitif”

Türkiye'nin mülteci politikasının çok pozitif olduğunu ve gösterilen misafirperverliğin karşılığında da daha fazla yardımın Türkiye'ye ulaştırılması gerektiğini belirten Grandi, “Türkiye'nin mülteci politikası çok pozitif. Özellikle Suriyelilerin sayısı çok fazla ve hepsinin gerek iş gerek eğitim gerekse sağlık gibi sosyal hizmetlere ulaşmaları sağlanıyor. Hem Türk hükümeti adına hem de Türk insanları adına bu cömert politikanın bir dönüşü oluyor. Bu gibi konulara eğilmek gerekiyor. Bazı huzursuzluklar ve gerginlikler görülebiliyor. Çok yakın zamanda bunun Ankara'da bir örneği yaşandı. Bu ziyaret bana uluslararası camia ve organizasyonlar için bir fırsat verdi. Türkiye'nin bu cömert misafirperverliği için gerekli yardımın daha fazla ve zamanında iletilmesi adına tekrarlama fırsatı oldu.” ifadelerini kullandı.

Suriye'deki durumun yıllar geçmesine rağmen siyasi bir çözüme kavuşmadığını ve barış ortamının sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirten Grandi, yapılan çalışmaların sonuç vermesi ve gerekli koşullar sağlanması ile Suriyelilerin ülkelerine dönebilmelerini arzuladıklarını söyledi.

“Suriye'deki barışın sağlanması için çalışmalar devam edecek”

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Grandi, “Maalesef Suriye'deki durum yıllar geçmesine rağmen bir politik ve siyasi çözüme kavuşmuş değil. Zira politik çözüm demek mültecilerin kendi ülkelerine geri dönebilmelerini sağlayabilmek demektir. Bu aslında tüm mülteciler için ideal olan bir çözümdür. Biz umuyoruz ki Suriye'deki barışın sağlanması için çalışmalar devam edecek. Bu süreç boyunca Suriyeli insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar devam edecek. Bu sürecin sonunda umuyoruz ki gerekli koşullar sağlanmış olacak ve bu süreç için bizler çalışmalarımızı sürdüreceğiz ki insanlar ülkelerine geri dönebilsinler.” şeklinde konuştu.

“Afganistan’da çatışma ortamı neredeyse bitme aşamasındadır”

Grandi, Afganistan ile Taliban arasındaki çatışma ortamının neredeyse bitme aşamasında olduğunu söyleyerek öncelikli olarak Afganistan'da mağdur olan insanlara insani yardım ulaştırılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Son birkaç haftadır Afganistan ile ilgili büyük bir kriz görüntüsü var. Afganistan'daki en büyük problem ülke içinde yerinden edilmedir. Bugün ülkesi içinde mülteci durumuna düşmüş kişilerden bahsediyoruz. 3 buçuk milyon insan ülkesi içinde yerinden edilmiş durumda. Bunların 500 bini yakın zamanda Taliban ve Afgan devletinin arasındaki çatışma dolayısıyla yerlerinden edildiler. Bahsettiğimiz çatışma ortamı neredeyse bitme aşamasındadır.”

“Afganistan'daki insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için müzakerelerimize devam edeceğiz”

Afganistan için yardım müzakerelerinin devam edeceğini söyleyen Grandi, “Şu ana kadar büyük bir Afgan gurubunun başka ülkelerinin sınırına geçmek için hareket etmedi. Bizler ve özellikle insani kuruluşlar önceliğinde oradaki insanların insani ihtiyaçların giderilmesine odaklanmamız gerekiyor. Yakın zamanda kış ayları yaklaşacak. Özellikle Afganistan'ın bazı bölgeleri çok soğuk oluyor. Oradaki insanların çok ihtiyaçları olmakla birlikte evlerinden edilmiş insanların çok daha fazla ihtiyaçları olacak. Bunun farkındayız. Bu kapsamda Afganistan'daki insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için müzakerelerimize devam edeceğiz. Şu ana kadar büyük çaplı insan kalabalığının Afganistan sınırını geçmeye çalıştığını gözlemlemedik. Şu ana kadar görmedik ancak bunu görebiliriz.” diye konuştu.

Başka ülkelere sığınmak isteyen mülteciler olabileceğini ve bu durumda uluslararası camianın özellikle komşu ülkelerin, İran ile Pakistan gibi ülkelerin yardım etmesi gerektiğini belirten Grandi, pazartesi günü düzenlenecek toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Afganistan için yardım çağrısında bulunacağını da sözlerine ekledi.