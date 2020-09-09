  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Aktüel

BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir

Söz konusu olası artış, Paris İklim Anlaşması'ndaki "küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması" hedefini karşılamıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 19:51:17 -
BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen rekor seviyede olduğu ve küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece artışla "tehlikeli" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, WMO ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan yeni rapora göre, pandemi nedeniyle karantina döneminde karbon salınımı yüzde 17 azalsa da atmosferdeki uzun süreli gaz konsantrasyonları artmaya devam etti.

2016-2020'nin şimdiye kadarki en sıcak 5 yıl olarak kayda geçmesinin beklendiği belirtilen raporda, küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece yükselerek Sanayi Devrimi öncesindeki "tehlikeli" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu olası artışın Paris İklim Anlaşması'ndaki "küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması" hedeflerini karşılamadığına dikkat çekilen raporda, iklim değişikliğinin "geri dönüşü olmayan" etkilerinin artmaya devam ettiği ifade edildi.

Küresel su seviyelerinin, Grönland ve Antarktika'da buzulların hızla erimesiyle artmaya devam ettiği kaydedilen raporda, 2050'ye kadar sel riski altındaki insan sayısının 1,6 milyara çıkması, 2,7 ila 3,2 milyardan fazla kişinin ise su kıtlığı ile karşı karşıya kalmasının beklendiği belirtildi.

5 yıl önce imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulmasını hedefliyordu. ABD yönetimi, geçen yıl kasım ayında söz konusu anlaşmadan çekilmek için resmen BM'ye başvuruda bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti
Gündem

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın katılımıyla İP'in mi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ..
Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı
Siyaset

Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını yazdı...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı