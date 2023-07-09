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Dünya BM konvoyuna silahlı saldırı: 3 kişi öldü
Dünya

BM konvoyuna silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-07-09 17:51:00 -
BM konvoyuna silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

MINUSMA'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Ansongo mevkiinde hareket halindeki lojistik konvoya kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Konvoy, aynı gün 15 kilometre ileride ikinci kez saldırıya uğradı. Bu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Nijer sınırındaki Labezzanga mevkisinden Ansongo'ya ilerleyen konvoy, 35 kamyondan oluşuyordu.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi, Ansongo'nun yer aldığı Gao bölgesinde DEAŞ'ın Afrika'daki unsurlarının yer yer aktif olduğu biliniyor.
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Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kurulan MINUSMA'da 13 binden fazla asker ve 2 bine yakın polis görev yapıyor.

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