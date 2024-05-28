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Dünya BM, genel yıllık mağaza fiyat enflasyonu artması kritik önemde: 13 aydır daha fazla geriliyor! İlgili tahminini yineledi
Dünya

BM, genel yıllık mağaza fiyat enflasyonu artması kritik önemde: 13 aydır daha fazla geriliyor! İlgili tahminini yineledi

Yeniakit Publisher
2024-05-28 21:05:00 - 2024-05-28 21:52:03
BM, genel yıllık mağaza fiyat enflasyonu artması kritik önemde: 13 aydır daha fazla geriliyor! İlgili tahminini yineledi

Birleşik Krallık'ta yıllık mağaza fiyat enflasyonu Mayıs ayında üst üste 13. ayında da geriledi. NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu rapor hazırladı. Geriliyor vurgusu yapıldı.

Birleşik Krallık'ta yıllık mağaza fiyat enflasyonu Mayıs ayında üst üste 13. ayında da geriledi.

NielsenIQ ve İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından hazırlanan rapora göre Birleşik Krallık mağazalarındaki fiyat enflasyonu, Nisan ayındaki %0,8'den Mayıs ayında %0,6'ya gerileyerek üç aylık ortalama oran olan %0,9'un altında kaldı. Bu, Kasım 2021'den bu yana görülen en düşük seviye.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, son iki yılda hayat pahalılığı krizinden en çok etkilenen segment olan gıda enflasyonunun, taze ürün fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle bir önceki ay %3,4'ten %3,2'ye gerilediğini söyledi.

Gıda dışı segment deflasyonda kalmaya devam etti ve fiyatlar bir önceki ay %0,6 düşerken bu ay %0,8 düştü.

Dickinson'a göre bu düşüşte, perakendecilerin yüksek fiyatlı ürünlere yönelik durgun talebi canlandırmaya çalışmasıyla mobilya fiyatlarında yapılan indirimlerin yanı sıra euro öncesinde TV ve diğer görsel-işitsel ekipmanlarda yapılan pazarlıklar da etkili oldu.
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NielsenIQ perakendeci ve iş dünyası içgörüleri başkanı Mike Watkins'e göre fiyat enflasyonunun düşmeye devam etmesi bekleniyor:

"Enflasyonist baskı azalmış ve tüketici duyarlılığında bir miktar iyileşme görülmüş olsa da mevsim dışı hava şartları perakende satışları azalttı, bu nedenle düşük fiyatlar devam edecek ve promosyon faaliyetleri talebi artıracak gibi görünüyor."

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Yorumlar

Hamdi

TÖRERİST ABD NİN TÖRERİST DESTEKCİSİ KATİL DESTEKCİSİ İT SOYKIRIMCI ABD HIRSIZ YAĞMACI KUDUZ KÖPEK

diyarbakırlı

İngiltere'de geriliyor, Allah'ın bereketinin bol olduğu bu topraklarımız insanlarına ne oluyor peki. Açgözlülük. Allah gözlerini doyursun bu açgözlü üç harfli ve buna benzer şirketlerinin.
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