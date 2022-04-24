BM Genel Sekreteri Kiev’e gidecek

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamada, Guterres’in haftaya Ukrayna’yı ziyaret ederek temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter’in Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile 28 Nisan’da çalışma toplantısı yapacağı, daha sonra Devlet Başkanı Zelensky tarafından kabul edileceği bildirildi.

Guterres’in ayrıca Ukrayna halkına insani yardımın artırılmasını ele almak için bölgedeki BM kurumlarının personeliyle de bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.