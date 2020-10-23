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Aktüel BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da varılan ateşkesin gecikmeksizin uygulanması çağrısı
Aktüel

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da varılan ateşkesin gecikmeksizin uygulanması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:08:09 -
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Libya'da varılan ateşkesin gecikmeksizin uygulanması çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki ateşkes kararının barış ile istikrar için önemli bir adım olduğunu belirterek, tüm taraflara ve bölgesel aktörlere ateşkesi gecikmeksizin uygulama çağrısı yaptı.

Guterres, Libyalı tarafların ateşkes anlaşması imzalamasının ardından BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Libya'da barış ve istikrar için ateşkesin kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Guterres, tüm taraflara ve bölgesel aktörlere ateşkesi gecikmeksizin uygulama çağrısında bulundu.

Uluslararası topluma da Libyalı taraflara ateşkesin uygulanması konusunda destek vermeleri çağrısı yapan Guterres, söz konusu desteğin BM Güvenlik Konseyi'nin silah ambargosu kararlarını koşulsuz uygulamayı gerektirdiğini söyledi.

Guterres, BM Libya Destek Misyonu'nun ise siyasi süreci başlatmak için hazırlıklar yaptığını sözlerine ekledi.

Libyalı taraflar, BM Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının ardından ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmıştı.


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