  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mücella Yapıcı dün ağladı! Bugün de ailesi ajitasyon yaptı

Ezidi liderden dikkat çeken terör örgütü PKK açıklaması

Başıboş köpek Ramazan Bayramı öncesi mahalleye dehşeti yaşattı! 5 yaşındaki küçük kız ölümden döndü

Türkiye'yi hedef alan 'Aptal Komedyen'den 'kurnaz' geri vites! Zelensky, yine Yunanistan'a yaranmaya çalıştı

Bakan Varank'tan CHP'li İBB'ye 'terör' tepkisi!

MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya bayram darbesi

AK Partili Mehmet Ceylan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması: Pandemi öncesi 30 dolarken bugün 120 dolar

Diyarbakır Valisi'nden acılı annelere ziyaret: Sonuna kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz

Elon Musk'ın açıklaması kripto parayı hareketlendirdi! Twitter'a yeni özellik ekleyecek

Kerkük'ü kum fırtınası vurdu! Onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı
Dünya BM Genel Sekreteri Guterres: "Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor"
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: "Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'in demokrasi konusunda hem bölgede hem kıtada örnek bir ülke olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 07:01:00 -
BM Genel Sekreteri Guterres: "Nijer'deki demokrasi örnek teşkil ediyor"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Ramazan dayanışması" başlıklı mini Afrika turunun ikinci turu Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Nijer ziyaretini 2 yıl ertelemek zorunda kaldığını belirten Guterres, bu ziyaretin bölgede terör mağduru ve kırılgan gruplara başta olmak üzere Nijer'e desteği göstermek için düzenlediğini kaydetti.

Guterres, "Nijer'deki demokrasi hem bölge için hem de kıtanın tamamı için örnek teşkil ediyor." diyerek, Nijer'in kurumları ve toplumsal barışı güçlendirme konusunda attığı adımları sürdürmesi temennisinde bulundu.

Nijer ordusunun terörle mücadelede gösterdiği performanstan da övgüyle bahseden Guterres, uluslararası toplumun Nijer ordusuna finansman, ekipman ve eğitim desteği sağlaması gerektiğine dikkati çekti.

Guterres, bölgenin, güvenlik de dahil çok boyutlu bir krizle karşı karşıya olduğunu anımsatarak, ancak uluslararası bir seferberliğin bunun üstesinden gelebileceğini vurguladı.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum da Guterres'in BM Genel Sekreterliği koltuğuna oturduğundan bu yana Sahel'deki terör sorunuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Bazoum, bölgedeki terör sorununun, ordunun kapasitesini geliştirmeyi bir mecburiyet haline getirdiğinin altını çizdi.

Terörün yanı sıra iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi bir kuraklıkla da mücadele ettiklerini kaydeden Bazoum, önce Kovid-19 ardından da Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda kriziyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bazoum, Nijer hükümeti olarak demokratik değerlere bağlılığını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay