BM Genel Sekreter Yardımcısı Seth: "Volkan Bozkır, onlarca yıllık diplomatik deneyimini getiriyor"

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Direktörü Nikhil Seth, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın, BM için kritik bir yıl boyunca Genel Kurul'a başkanlık edeceğini belirterek, "Büyükelçi Bozkır, göreve onlarca yıllık diplomatik deneyimini getiriyor ve tüm BM üyesi devletlerin desteğini alması gerekecek. Ülkeler arasında güven oluşturma niyetini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Nikhil Seth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla birçok ülkede geçici süre okulların kapandığını, dünya çapında 1,6 milyar öğrencinin bundan etkilendiğini ifade etti.



Gelişmekte olan ülkelerdeki öğrencilerin gelişmiş ülke öğrencilerine göre Kovid-19 sürecinden daha fazla etkilendiğini belirten Seth, eğitmenlerin, yeni beceriler edinmesi ve ekranların arkasındaki öğrencilerin psikolojisini daha iyi anlaması gerektiğini söyledi.

Suriye'deki çatışmaların, günümüzde dünyada en fazla sayıda yerinden edilmiş insan ve mültecinin sebebi olmaya devam ettiğini aktaran Seth, Suriye'deki çatışmalar sürdükçe Suriyeli mültecilerin kırılganlık düzeyinin de artmaya devam edeceğini kaydetti.

Seth, Suriyeli mültecilerin ülkelerinden ilk kaçtıklarında sahip olduğu kaynakların çoktan tükendiğine işaret ederek, "Mültecilerin ihtiyaçları, özellikle Türkiye gibi ev sahibi ülkelerin ve toplulukların ulusal sistemleri ve kaynakları üzerinde artan baskılar oluşturuyor. Türkiye hükümeti, Türkiye'deki mültecilerin ve sığınmacıların korunmasına ve onlara yardım edilmesine devam etmektedir ve bu sorunun güçlü bir şekilde sahiplenildiğini göstermektedir." diye konuştu.





- "Küresel GSYH, 2020 yılında yüzde 5,2 daralacak"





Nikhil Seth, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yapılan son tahminlere göre, küresel GSYH'nin 2020'de yüzde 5,2 daralacağını, bu oranın Büyük Buhran'dan bu yana ekonomik faaliyetteki en büyük daralma ve 2008-2009 küresel finansal krizinden çok daha kötü olduğunu belirtti.

Seth, sadece 2020'de 35 ila 60 milyon insanın aşırı yoksulluk ile karşı karşıya kalabileceğine dikkati çekerek, "Son 26 yılın azalan küresel eğilimini tersine çevirebilir. Kısa süreli işler de dahil olmak üzere kayıt dışı sektörde çalışan yaklaşık 1,6 milyar insanın geçim kaynaklarını kaybetme riski taşıdığı tahmin edilmektedir. Bunların çoğu herhangi bir sosyal korumaya erişememektedir. En ciddi etki, küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyada 10 milyon çocuğun daha da aşırı yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalabileceğine işaret eden Seth, aşırı yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan kişi sayısının geçen yıla göre neredeyse 2 katına çıkarak 265 milyona yükselebileceğini söyledi.





- "Ekonomik toparlanma ticaret büyümesine bağlı olacak"





BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNITAR Direktörü Nikhil Seth, Kovid-19 krizinin tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin başarısını etkileyeceğini ifade ederek, "Yoksulluk, sağlık, gıda güvenliği, açlık, eşitlik, biyolojik çeşitlilik, barış ve adalet ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak daha zor hale gelecektir. 'Pandemi öncesi dünyaya mı, yoksa daha sürdürülebilir ve adil bir dünyaya mı dönüleceğine' dair alınan kararlar geleceğin şekillenmesine yardımcı olacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, gelecekteki şoklara karşı önleyici ilaç olarak hizmet edebilir." şeklinde konuştu.

Kovid-19 salgınının, üretim ve tüketimi tüm dünyada yeniden ölçeklendirmesi nedeniyle küresel ekonomi ve dünya ticaretinde eşi görülmemiş bir aksamaya sebep olduğunu aktaran Seth, şunları kaydetti:

"Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre, mal ticareti hacmi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalmıştı. Virüs ve karantina önlemlerinin küresel nüfusun büyük bölümünü etkilediği ikinci çeyrekte ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18,5'lik bir düşüş olduğu tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıla bakıldığında, ekonomik toparlanma ticaret büyümesine bağlı olacak.

Küresel tedarik zincirlerinin bozulması ve ülkelerin kendine yeterlilik taleplerinin artması gibi ciddi riskler bulunmaktadır. Ticaretin siyaseti ve ekonomisi bildiğimiz gibi dünya ticaretini ciddi şekilde etkileyecektir."





- Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmesi







Nikhil Seth, Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmesine ilişkin, "Büyükelçi Volkan Bozkır, BM için kritik bir yıl boyunca Genel Kurul'a başkanlık edecek. Büyükelçi Bozkır, göreve onlarca yıllık diplomatik deneyimini getiriyor ve tüm BM üyesi devletlerin desteğini alması gerekecek. Ülkeler arasında güven oluşturma niyetini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Seth, BM Genel Kurulu'nun, iklim değişikliğinden insan haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma çabalarına kadar tüm küresel zorlukları ele alması gerekeceğini, salgının derin sonuçlarına geniş kapsamlı yanıt vermeye devam etmeye öncelik vereceğini söyledi.

Ülkeler arasında güven oluşturmanın her zaman olduğu gibi şimdi de ilerleme için gerekli bir adım olduğunu vurgulayan Seth, "Büyükelçi Volkan Bozkır'ın sadece hükümetler ile değil, gençler, işletmeler, akademiler, kadın grupları, yerli halklar, yaşlılar ve engelli kişiler ile de ilişki kurması gerekecek." dedi.