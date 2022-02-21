BM, Avrupa sınırlarında göçmen ve mültecilere yönelik artan şiddetten endişeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK), yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Avrupa ülkelerinin kara ve deniz sınırlarında göçmenlerin geri itilmesi, gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi gibi uygulamalara değinildi.

BM başta olmak üzere çok sayıda insan hakları kuruluşunun çağrısına rağmen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin sınırlarında göçmenlere yönelik rahatsız edici uygulamaların yapıldığı belirtilen açıklamada, "Birçok vaka rapor edilememesine rağmen BMMYK, Avrupa sınırlarından geri itilen ve tehdit, göz korkutma, şiddet, aşağılama gibi muamelelere maruz kalan binlerce kişiyle görüşme imkanı buldu." ifadesi kullanıldı.

Deniz sınırlarında göçmenlerin teknelerde bırakılıp karaya alınmadığı, bazı göçmenlerin ise doğrudan suya atlamaya zorlandığı vurgulanan açıklamada, Eylül 2021'den bu yana Ege Denizi'nde "en az 3 kişinin bu tür uygulamalar sonucu yaşamını yitirdiği" bilgisi paylaşıldı.

Yunanistan sınırından 540 gayriresmi geri gönderme vakası

Mülteci ve göçmenlere kötü muamelenin en çok Yunanistan'ın kara ve deniz sınırında yaşandığına işaret edilen açıklamada, "BMMYK, 2020'nin başından bu yana göçmenlerin gayriresmi geri gönderilmesine dair yaklaşık 540 vaka tespit etti. Bu tür rahatsız edici olaylara Avrupa Birliği Üyesi Merkez ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde de rastlandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu tür kötü muamelelerin normalleşme riskine dikkat çekilerek BM üyesi ülkelere temel insan hakları karşısında sorumluluklarını yerine getirme ve özellikle "sığınma talebinde bulunma hakkına saygı gösterme" çağrısı yaptı.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü de 18 Şubat'taki açıklamasında Yunanistan sınırındaki düzensiz göçmen ölümlerinin artmasından endişe duyduklarını belirtmiş, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesine tepki göstermişti.

Yunanistan, son dönemde Ege Denizi'nden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen teknelerini Türkiye'ye geri itme, göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme geliyor.