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Dünya BM açıkladı! İşte Ukrayna'daki son bilanço
Dünya

BM açıkladı! İşte Ukrayna'daki son bilanço

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 847 sivilin hayatını kaybettiğini, 1399 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 20:32:00 -
BM açıkladı! İşte Ukrayna'daki son bilanço

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-18 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 10 bin 693), Romanya (518 bin 269) ve Moldova'ya (359 bin 56) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 847 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-18 Mart'ta en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

 

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Yorumlar

Hasan h

Ey Avrupa ey insanlık Irak'ta dul kadınlar dernekleri kuruldu çünkü kocalari şehit oldu o insanlara yardım edildimi

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