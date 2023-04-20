BM açıkladı: Çin'i geçip en kalabalık ülke olacaklar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) "8 Milyar Yaşam, Sonsuz Olasılıklar: Haklar ve Tercihler Meselesi" başlıklı "2023 Dünya Nüfusu Durum Raporu" bugün yayımlandı.

UNFPA, Hindistan’ın bu yıl ortasında nüfusunun 1 milyar 428 milyon 600 bin, Çin’in nüfusunun ise 1 milyar 425 milyon 700 bin civarında olacağı tahmininde bulundu.

Dünyanın üçüncü kalabalık ülkesi ABD’nin nüfusunun ise şubat ayı verilerine göre 340 milyona ulaştığı bildirildi.

Nüfus uzmanlarının daha önceki tahminlerinde Hindistan’ın Çin’i bu ay içinde geçeceği öngörüsünde bulunulmuştu.

UNFPA son raporunda bu konuya açıklık getirmedi. UNFPA uzmanları Hindistan ve Çin’den tam veriler gelmediği için bu konuda şu an için kesin bir veri yayınlamadı.

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Hindistan’da son nüfusu sayısı 2011’de gerçekleşmiş, 2021’deki sayım ise Covid-19 salgını yüzünden ertelenmişti.

Bununla birlikte iki ülkede yaşayanların sayısının, nüfusu 8 milyarı geçen dünya nüfusunu üçte birini oluşturması bekleniyor.

Son 60 yıla kıyasla Çin’in nüfusu geçen yıl ilk kez düşüş gösterdi. Bu durumun gerek dünya gerek ülke ekonomisi için önemli yansımaları olması bekleniyor.

Resmi verilere göre Hindistan'ın yıllık nüfus artışı, 2011’den bu yana son 10 yılda yüzde 1,7'den yüzde 1,2’ye geriledi.

UNFPA tarafından 2023 raporu için yaptırılan bir kamuoyu araştırması, Hindistan'ın yanı sıra Brezilya, Mısır ve Nijerya gibi ülkelerde nüfusun "çok büyük ve doğurganlık oranlarının çok yüksek" olduğu yönünde yaygın bir görüşün olduğunu ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporunda, Çin nüfusunun 2023'ün başından itibaren "mutlak azalma sürecine" gireceği, Hindistan nüfusunun ise artışını sürdürerek dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacağı öngörüsüne yer verilmişti.

Raporda, Çin nüfusunun 2050'de 1 milyar 317 milyona, yüzyıl sonunda ise 766 milyona kadar gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Bu arada bugün yayımlanan UNFPA raporunda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya olmak üzere toplam 8 ülkenin 2050'ye kadar öngörülen küresel nüfus artışının yarısını oluşturacağı aktarıldı.

Kaynak: Euronews