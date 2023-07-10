BKM raporu paylaştı! Kartlı harcamalarda rekor kırıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) mayıs ayı verilerini açıkladı. Paylaşılan rapora göre ülkemizde 107,1 milyon kredi kartı, 177,6 milyon banka kartı ve 78.6 milyon ön ödemeli kart kullanıldığı ortaya çıktı. Sırasıyla bu kartlarda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 19, yüzde 14 ve yüzde 28’lik artışlar yaşandığı gözlendi. Türkiye’de kullanılan toplam kart sayısı, 2021 yılının mayıs ayı verileri ile karşılaştırıldı. Bu doğrultuda yüzde 18 artışla 363,3 milyon adede ulaştı.

Mayıs ayında ne kadar kartlı ödeme gerçekleşti?

Mayıs ayında kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125‘lik bir artış göstererek 625,9 milyar TL‘yi buldu. Bunların 507,7 milyar TL‘si kredi kartları ile gerçekleşti. 108 milyar TL banka kartları kullanılırken; 10,2 milyar TL ise ön ödemeli kartlardan kullanıldığı anlaşıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 130, banka kartı ile ödemelerde yüzde 109 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 110 olarak gerçekleşti.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1,3 milyar adet oldu. Bu ödemelerin 717 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 502 milyon adedinde banka kartları, 80,9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödeme adetlerinde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 25, banka kartı ile ödeme adedinde yüzde 30 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 24 oldu.

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Mayıs ayında ATM’lerden 21,5 milyon kez TR Karekod ile nakit çekim işlemi gerçekleşti. Tüm nakit çekim işlemlerinin yüzde 18’i TR Karekod ile gerçekleşmiş oldu. POS üzerinden yapılan iş yeri ödemelerinde karekod kullanımı ise hızla artıyor. İş yerlerinde yapılan TR Karekod’lu ödemeler geçen yılın aynı ayına göre 4 katına ulaştı. Böylece Mayıs 2023’te işlem adedi 2,37 milyona ulaştı.

BKM TechPOS işlemleri, Mayıs ayı itibarıyla aylık ortalama 52,8 milyon işlem adediyle başlangıçtan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Mayıs ayı itibarıyla BKM TechPOS kullanılarak yapılan ödemelerde de 14 milyar TL ile en yüksek aylık ciro tutarına ulaşıldı. Bu gelişmeler doğrultusunda BKM TechPOS’un; toplam sayısı 3,2 milyon olan ödeme terminalleri içerisindeki işlem adedi hacmi yüzde 4’e yükselirken sahada uygulama bazında kullanımı ise 363 bin adede ulaştı.