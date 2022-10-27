"B.k yiyen Celal"i savunmaktan utanmadı

Daha önce dışkı yediğini ve bir kadın öğrencisinin eteğini kaldırarak taciz ettiğini itiraf eden, sayısız rezil skandalla gündeme gelen Celal Şengör, son olarak Hz. Musa ve Hz. İsa'nın yaşadığına dair bilimsel bir kanıt olmadığını savunarak beyin yakmıştı.

Celal Şengör'ün deli saçması sözleri yargıya intikal etti. Şengör'ü savunmak da Sözcü'ye kaldı.

Sözcü'de köşe karalayan Rahmi Turan, tepkilerin odağındaki Şengör'ü hem öve öve bitiremedi hem de Diyanet'e yüklendi.

Turan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Uygar ve aydınlık bir ülke olduğumuzu söylüyoruz ama bu tarife uymayan inanılmaz olaylar yaşıyoruz!

Dünyaca ünlü bir jeoloji profesörümüz olan ve gurur duymamız gereken Celâl Şengör hakkında Diyanet'in şikâyeti ile açılan dava, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak beni utandırdı.

Şengör bir bilim adamı kimliği ile “Hz. Musa ve Hz. İsa'nın hayatlarına ilişkin hiçbir tarihi kanıt olmadığını, sadece Hz. Muhammed'in yaşadığına ilişkin kanıtlar olduğunu” söylemişti…

Bu konu, bilim dünyasında uzun yıllardır tartışılır ve kanıtlar bulunmaya çalışılır. Prof. Dr. Celâl Şengör'ün yaptığı, dünya bilimindeki bu tartışmaları hatırlatmak…

Vay sen misin böyle yapan?

Celâl Hoca'nın başına gelmeyen kalmadı!

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Diyanet İşleri Başkanlığı dine hakaret edildiği gerekçesiyle, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında yayınlanan bilimsel konuşmaları RTÜK'e (Radyo Televizyon Üst Kurulu) şikâyet etti.

İktidarın sopası haline gelen RTÜK, Habertürk Televizyonu'nu cezalandırdı ve ayrıca Prof. Celâl Şengör hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Memleketin ne hale geldiğine bakar mısınız?

Bilimsel konular bile yasaklanmak isteniyor.

Herkes susacak! Bilimden bile bahsetmeyeceksiniz!

Hani demokrasi, hani düşünce ve ifade özgürlüğü?

Nasıl bir ülke olduk Allah aşkına?

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Türkiye'de yaşanan bu olaylar üzerine Avrupa Bilimler Akademileri Birliği (ALLEA) Başkanı Prof. Loprieno “Bilime ambargo konulmaz” diyerek, Prof. Celâl Şengör'le tam bir dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Prof. Şengör'ün ifade özgürlüğünün korunarak, davanın düşürülmesini isteyen Loprieno, bilimi savunması için Türkiye Bilim Akademisi'ne başvurdu ve ayrıca Türkiye'deki tüm siyasi makamlara çağrıda bulundu.

İşte bu noktada çok garip bir olay meydana geldi ve Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA) bilimi ve bilim adamını savunacağı yerde suçladı.

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TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker, ülkemizin değerli bir bilim adamına sahip çıkmayarak Prof. Laprieno'ya “Açılan dava, Şengör'ün uzmanlık alanı olmayan din ve tarih konusunda söyledikleriyle ilgilidir. Bu konu Türkiye'nin iç meselesidir. Sizi ilgilendirmez” mealinde bir cevap verdi.

Bilim Akademisi Başkanı'nın “Bilim bizim neyimize?” dercesine bilimi savunmaması ayıptır.

Ülkemizin çağdaşlık yarışında niçin geri kaldığını bu olayla bir kez daha anladık! Çok yazık!