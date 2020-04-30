Bizim Toptan’ın 3 aylık net kârı 3.8 milyon lira

Şirketin net karlılığını, Covid-19’a rağmen arttırdığına dikkat çekilerek, çalışanlarla müşterilerin sağlığı için gerekli tedbirlerin alındığı ve müşterilerinin temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlere kesintisiz ulaşması için çalışıldığı kaydedildi.

Organize ve çok kanallı satış

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bizim Toptan’ın satış gelirleri, yılın ilk 3 ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 1,2 milyar liraya ulaştı. Bizim Toptan’ın organize ve çok kanallı satış yönetimi stratejisiyle tütün ve şeker ürünleri hariç ana kategori satışları ise yüzde 28 arttı. Bizim Toptan’ın brüt kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış kaydederek 131 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK tutarı 52 milyon lira olarak gerçekleşerek güçlü ve yeni normal seviyelerini korudu. Açıklamada, şirketin 2020 yılının ilk çeyreğinde sürdürülebilir ve geliştirilebilir büyümeye devam etmesinde, yeni müşteri kazanma ve satış kanallarını geliştirme stratejisinin de etkili olduğu kaydedildi.

“Önemli bir görevimiz var”

Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı, yaptığı değerlendirmede, “Çok kanallı satış stratejimizle stok ve lojistik yönetiminde devreye aldığımız acil durum planımızın başarısı, bu sonuçların temelini oluşturdu. 173 mağazamız, 845 SEÇ Market iş ortağımız, internet üzerinden sunduğumuz ‘tıkla gel al’ ve online alışveriş hizmetimiz aracılığıyla Türkiye’nin her yerine ürün ulaştırmaya devam ettik. Aynı zamanda iş ortaklığı mal tedarik sistemimiz SEÇ Market de kendi rekorunu kırarak gelişimini sürdürdü. Bizim Toptan olarak milletimizin gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine sorunsuz ulaşabilmesi, tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması adına önemli bir görevimiz var” dedi.