Bizim Toptan, Ev Dışı Tüketimin büyük ismi g2m ile güçlerini birleştirdi

Bizim Toptan, bağlı bulunduğu Yıldız Holding’in EDT (Ev Dışı Tüketim) sektöründeki öncü şirketi g2m’yi devraldı. Yıldız Holding’in yüzde 90’ına sahip olduğu g2m hisselerinin tamamını hisse karşılığında devralan Bizim Toptan, bu işlem ile ödenmiş sermayesini 60 milyon TL’den 80 milyon 476 bin 074 TL’ye yükseltti.

40 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye genelinde profesyonel mutfak ve işletmelere yönelik dağıtım ve lojistik faaliyetleri yürüten g2m bu birleşmeyle birlikte faaliyetlerine daha güçlü şekilde devam ederken, şirketin tüzel kişiliği yeni ortaklık yapısıyla beraber aynı şekilde korunacak.

Hüseyin Balcı: “EDT alanında açık ara lideriz”

Yeni yapılanma ile ilgili değerlendirmede bulunan Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin pazar erişimi en yüksek, en fazla işletmeye dokunan, en yaygın organize toptan marketiyiz. Bu konumumuz; 40 yılı geçen EDT sektörü tecrübesiyle birlikte çok geniş bir satış ve distribütörlük ağı bulunan g2m’nin bünyemize katılmasıyla daha da güçlendi. İki şirketin ürün portföyü, müşteri erişimi, depolama, tedarik ve lojistik kabiliyetlerinin birleşmesi ile daha kapsamlı bir faaliyet alanına sahip olduk. Bizim Toptan olarak toptan satış fiyatlarıyla müşterilerimize sunduğumuz gıdadan temizliğe binlerce üründen oluşan portföyümüz, g2m’nin özel markalı ürünleri ve distribütörlük hakkına sahip olduğu ulusal ve uluslararası markaların eklenmesiyle daha da genişledi. Çok kanallı satış ağımıza g2m’nin depo, dağıtım ve profesyonel EDT tecrübesi de eklendi. Yeni yapılanmayla birlikte ülkemizde EDT sektöründe açık ara lider konumda yer alıyoruz. Bu birleşmenin başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere Bizim Toptan, Yıldız Holding ve g2m ile tüm paydaşlar için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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