Bizim Çocuklar, İspanya maçına hazır
Spor

Bizim Çocuklar, İspanya maçına hazır

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Bizim Çocuklar, İspanya maçına hazır

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçını yarın deplasmanda İspanya ile oynayacak olan A Milli Futbol Takımı, yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını bitirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma bölümünün ardından sırasıyla rondo, çeviklik, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı.

Sakatlıkları nedeniyle İspanya maçlarında yer alamayacak olan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir antrenmana katılmazken, ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu ise takımdan ayrı bireysel idman yaptı.

A Milli Takım'ın bugünkü çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden izledi.

A Milli Takım kafilesi, saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Sevilla'ya yolculuk edecek. Milliler, Sevilla'ya inişi takiben İspanya - Türkiye müsabakasının oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda saat TSİ 20.45'te kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik'in statta düzenleyeceği basın toplantısı ise TSİ 21.00'de başlayacak.

