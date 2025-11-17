  • İSTANBUL
Eğitim

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "15 bin yeni öğretmenimizin ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız." açıklamasında bulundu.

On binlerce öğretmen atama kararlarını beklerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli bir açıklama geldi.

Bakan Tekin, 15 bin sözleşmeli öğretmenin atama sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tekin, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah" dedi.

1
