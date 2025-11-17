  • İSTANBUL
Hindistan'dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! "Krizi lehine çevirdi"
Gündem

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! "Krizi lehine çevirdi"

Pakistan’ın sahada sıfır kayıpla yürüttüğü TB2 operasyonu, Hindistan’ın hazırladığı askeri raporlara da yansıdı. Eurasia Review, Hindistan DGMO’nun (Askeri Operasyonlar Genel Müdürlüğü) iç sunumuna dayanarak Türk yapımı Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA’larının yüksek tehdit ortamlarında dahi kayıpsız şekilde görev yaptığını ortaya koyarak bölgede dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Eurasia Review analizine göre Erdoğan, bölgedeki krizi üç temel adımla lehine çevirdi.

Türkiye’nin yerli İHA programı, küresel dengeleri sarsan yeni bir raporla yeniden gündemin merkezine yerleşti. Eurasia Review, Hindistan DGMO’nun (Askeri Operasyonlar Genel Müdürlüğü) iç sunumuna dayanarak Pakistan Hava Kuvvetleri’nin Bayraktar TB-2 ve Akıncı İHA’larını “kayda değer bir başarı” ile kullandığını yazdı.

Sunumda, Hindistan’ın sahada hem Rus hem İsrail yapımı hava savunma sistemlerini konuşlandırmış olmasına rağmen Pakistan’ın sıfır kayıp verdiği kabul edildi.

Rapor, düşük radar görünürlüğü (RCS) ve gelişmiş elektronik harp yeteneklerinin Bayraktar İHA’larını yüksek tehdit seviyeli bölgelerde bile belirleyici güç haline getirdiğini aktardı.

TÜRKİYE’NİN ÖNERİSİ: 2.000 KİŞİLİK TUGAY HAZIR

Eurasia Review, söz konusu bulguların ardından “Erdoğan kartlarını çok akıllıca oynuyor” diyerek Türkiye’nin Gazze dosyasındaki konumuna da değinerek şunları yazdı: 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışları, Türkiye’yi hem insani lider, hem arabulucu, hem de ahlaki ağırlığı yüksek bölgesel güç konumuna taşıyor. Bu durum İsrail’i rahatsız ederken, ABD başta olmak üzere birçok aktör Türkiye’siz bir çözümün mümkün olmadığını görmek zorunda kalıyor.

Ankara’nın BM mandası altında Gazze’ye yaklaşık 2.000 askerden oluşan bir istikrar gücü gönderme planı tamamlanmış durumda. Türkiye, NATO deneyimi ve uluslararası barış gücü misyonlarındaki tecrübesiyle bölgeye güçlü bir güvenlik dengesi getirebilecek.

Türkiye’nin Hamas’la kurduğu doğrudan iletişim kanalları, son ateşkes dahil birçok süreçte sonuç vermişti. Bu nedenle Ankara’nın varlığı, Gazze’de zorunlu."

"TÜRKİYE SADECE MASADA BİR KOLTUK İSTEMİYOR..."

Eurasia Review analizine göre Erdoğan, bölgedeki krizi üç temel adımla lehine çevirdi:

İnsani liderlik: Türkiye, Gazze’de insani yardım ve yeniden inşayı önceleyerek İsrail’in abluka ve yıkım politikalarına net bir tezat oluşturuyor.

Arabuluculuk gücü: Hamas ile etkili iletişim kanalları sayesinde Ankara, ateşkes masasında vazgeçilmez konuma yükseldi.

Ahlaki üstünlük: Erdoğan’ın İsrail’e yönelik sert söylemleri Arap ve Müslüman dünyasında güçlü bir karşılık buldu; bu durum Türkiye’ye hem içeride hem bölgede ciddi bir destek sağladı.

Türkiye sadece masada bir koltuk istemiyor; diyen yazar, "Jeopolitik zorunlulukları ve ahlaki netliği kullanarak o koltuğu garantiliyor. Bu strateji, Türkiye’nin önerilerinin İsrail’in taleplerine ters düşse bile ABD tarafından ciddiyetle ele alınmasını sağlıyor." dedi.

