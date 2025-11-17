İhracata rekor dayanmıyor: Tarihin en yüksek rakamlarına ulaşıldı!

Ticaret Bakanlığı tarafından ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin açıklama yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 19 serbest bölgede ocak ve ekim arası dönemde tarihi rekorlara ulaşıldığını belirtildi.

Bakanlık, 1 milyar 130 milyon dolarlık ihracat 352 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ve yüzde 77,3 ihracat payı ile Türkiye tarihinin en yüksek ekim ayı rakamlarına ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca ocak-ekim arası 10 aylık dönemde ise 10,4 milyar dolarlık ihracat ile serbest bölgeler tarihinin en yüksek dönemsel değeri elde edildiğini vurguladı.

SERBEST BÖLGELERDE YENİ REKOR

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin ihracatı rakamlarının ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 1,02 milyar dolardan 1,13 milyar dolara yükseldiğini belirtirken, ekim ayı ihracat değeri, ilk kez 1,1 milyar dolar seviyesini aşarak serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ayrıca dış ticarette elde edilen fazla 352 milyon dolar olarak gerçekleşirken ve bu istatistik bazında serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim ayı değeri oldu. Yurt dışı ve Türkiye’ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı yüzde 77,3 seviyesine yükselerek bu göstergede de tarihi rekor kırıldı. Bunun yanı sıra ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 144,9 olduğu açıklanırken, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde 58,1 olduğu açıklanan ifadeler arasında yer aldı. Açıklanan verilerden yurt dışı ve Türkiye ticaret hacmi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 2,46 milyar dolardan 2,52 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

YÜZDE 26,9’UNU TEK BAŞINA EGE GERÇEKLEŞTİRDİ

Açıklanan verilere göre Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında 45 milyon dolar artırarak 305 milyon dolara ulaştı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,9’unu tek başına gerçekleştirdi. Ayrıca Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 26,9 oranında 35 milyon dolar artırarak 167 milyon dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 48,0 oranında 23 milyon dolar artırarak 71 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 55,6 oranında 18 milyon dolar artırarak 51 milyon dolara, Avrupa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 13,9 oranında 14 milyon dolar artırarak 113 milyon dolara yükselttiği belirtildi. 8 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 oranı ve üzerinde artış kaydedildiği açıklanırken, Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 579 milyon dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştirdiği Bakanlık tarafından kaydedildi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ

19 serbest bölgede ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında artarak 9,9 milyar dolardan 10,4 milyar dolara yükseldi. Böylece dönemsel (ocak-ekim) ihracat değeri ilk kez 10 milyar dolar eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı aktarıldı. Ayrıca geçtiğimiz 10 aylık dönemde dış ticaret fazlasının 3,1 milyar dolar olduğu açıklanırken, ihracat payının Yurt dışı ve Türkiye’ye yapılan toplam satışlar içerisindeki rakamının yüzde 75,7 seviyesine yükseltildiği ifade edildi. Bu istatistik bazında da rekor kırıldığı vurgulanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 142,7, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 56,7, ticaret hacmi yüzde 4,6 artışla 22,7 milyar dolardan 23,7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Ege Serbest Bölgesi’nde yapılan ihracat, yüzde 12,9 oranında 306 milyon dolar artarak 2,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtildi ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 25,9’unu gerçekleştirdiği vurgulandı. Bunu yanı sıra Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 34,3 artırarak 395 milyon dolara, Gaziantep Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 22,1 artırarak 110 milyon dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 26,2 artırarak 624 milyon dolara yükselttiği açıklandı. 9 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 oranı ve üzerinde artış kaydedilirken, Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 5,2 milyar dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 22,1’ini tek başına gerçekleştirdi.

Bakanlık, 2025 yılı Ekim ayında serbest bölgelerde, yüksek katma değerli üretim, teknoloji yoğun ürünler ve güçlü ihracat performansı ile Türkiye ekonomisine katkılarını artırarak istikrarlı bir biçimde sürdürdüğünü vurguladı. Özellikle Ege, Bursa, Kocaeli ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri’nin ihracattaki yükselişi, serbest bölgelerin imalat ve teknoloji odaklı üretimdeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu açıkladı.