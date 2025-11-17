8 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

  • İSTANBUL
İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Bayraktar Kızılelma hayalet göz ile dünyada bir ilke daha imza attı. Kızılelma Toygun ile görecek

Dolandırıcılar bunu da yaptı! Google üzerinden sponsorlu reklamla tuzağa düşürüyorlar

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

PKK’dan flaş karar: Hakkari sınırından çekildiler

260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

Ağaç A.Ş vurgunu! Ekrem’e kök söktürecek!

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dedesinin kullandığı traktörden düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Tarlada dedesi Nedim Ü'nün kullandığı traktörden düşen 3. sınıf öğrencisi Kadir Ayaz Hırslı yaralandı.

Hırslı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Hırslı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gündem

Dünya

Gündem

Yerel

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
Gündem

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekil..
"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık
Gündem

"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Sosyal medyada bir süredir popüler olan ve baba-oğul ilişkisini yansıtan "Baba oğul rakı içmeye beraber hazırlanıyoruz" akımına dikkat çekic..
