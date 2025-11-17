8 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dedesinin kullandığı traktörden düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Tarlada dedesi Nedim Ü'nün kullandığı traktörden düşen 3. sınıf öğrencisi Kadir Ayaz Hırslı yaralandı.
Hırslı, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Hırslı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
