Milli banliyö treni raylara indi
Gündem

Milli banliyö treni raylara indi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Milli banliyö treni raylara indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen Milli Banliyö Tren Seti Projesi’nin dördüncü setinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen dördüncü tren setinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen Milli Banliyö Tren Seti Projesi’nin dördüncü setinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, söz konusu tren setlerinin Gaziray Projesi kapsamında kullanılacağını ifade ederek "Milli Banliyö Tren Seti'nin Gaziantep'e nakliyesi yine TÜRASAŞ tarafından üretilen ülkemizin ilk yerli milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 ile yapıldı" açıklamasında bulundu.

Milli banliyö tren setlerinin Gaziantep’in şehir içi ulaşımına katkı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, setlerin tasarım ve donanımına ilişkin bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemleri gibi kritik bileşenlerini yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz tren setlerimizin maksimum tasarım hızı 120 kilometre, işletme hızı ise 90 kilometre olacak. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set 206’sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip. Sekiz tren setinin üretimi kapsamında beşinci setin imalatını tamamladık, test süreçleri başarıyla devam ediyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, Gaziray Projesi kapsamında kalan tren setlerinin de kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirterek, "Yerli üretimle hem ekonomik kazanım sağlıyor hem de demiryolu taşımacılığında ülkemizin kabiliyetini güçlendiriyoruz. Üretimini sürdürdüğümüz diğer banliyö tren setlerini de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

