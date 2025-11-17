  • İSTANBUL
Marmara depremine karşı saniyelerle mücadele: Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni erken uyarı sistemi
Gündem

Marmara depremine karşı saniyelerle mücadele: Boğaziçi Üniversitesi’nden yeni erken uyarı sistemi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Marmara depremine karşı saniyelerle mücadele: Boğaziçi Üniversitesi’nden yeni erken uyarı sistemi

Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Bölgesi için erken uyarı sisteminde yeni bir dönemi başlattı. Geliştirilen altyapı ve yazılımlar sayesinde depremin ilk saniyelerinde kritik uyarılar üretiliyor. Sistemin testleri, kullanıcıların saniyeler içinde bilgilendirilmesini mümkün kıldığını gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin deprem tehlikesi en yüksek bölgelerinden biri olan Marmara için yürütülen erken uyarı çalışmalarında yeni bir döneme girildiği belirtildi. Amaç, depremin en hızlı yayılan ilk dalgalarını yakalayarak saniyeler içinde kritik uyarılar oluşturmak ve kullanıcıları olabildiğince hızlı bilgilendirmek.

SİNYAL GECİKMESİ 0,2 SANİYEYE DÜŞÜRÜLDÜ

Marmara bölgesindeki istasyonların veri aktarım altyapısı yenilenerek Kandilli’ye ulaşan sinyallerdeki gecikme süresi 0,2 saniyeye indirildi. Gerçek zamanlı olarak işlenen bu veriler, özel yazılımlar sayesinde depremin konumu ve tahmini büyüklüğü hakkında hızlı analiz yapılmasını sağlıyor. Böylece sistem, saniyeler içinde erken uyarı sinyali üretebiliyor.

DEPREM SİSTEM İÇİN GERÇEK ZAMANLI TEST OLDU

Marmara’daki 5 büyüklüğündeki deprem, sistemin sahadaki performansını ölçmek açısından kritik bir deneme niteliği taşıdı. Sismik dalgaların karadaki istasyonlara yaklaşık 5 saniyede ulaşmasının ardından yazılım devreye girdi ve toplam 8,4 saniyede ilk uyarı oluşturuldu.

UYGULAMA ŞU ANDA 2 BİN 500 CİHAZDA TEST EDİLİYOR

KRDAE, erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara hızlı şekilde iletilebilmesi için bir yazılım firmasıyla iş birliği yaparak iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi. Şu anda yaklaşık 2 bin 500 cihazın yer aldığı test grubunda, sistemin gerçek depremlerdeki performansı ölçülüyor. Kapsamlı geliştirme planı kapsamında, Türkiye’nin pek çok bölgesine düşük gecikmeli yeni istasyonların kurulması, Android uygulamasının tamamlanması ve aynı anda çok sayıda kullanıcıya bildirim ulaştırabilecek güçlü bir yazılım altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

İSTANBUL İÇİN 37 SANİYELİK UYARI ÜRETİLMİŞTİ

Yeni sistem, daha önce Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde de başarılı bir performans sergilemişti. KRDAE Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, İstanbul’da sarsıntı hissedilmeden yaklaşık 37 saniye önce erken uyarı üretildiğini açıklamıştı.

