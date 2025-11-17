  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Yeni Delhi’deki patlamada düğüm çözülüyor! Gözaltı adımı dikkat çekti!

İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

Beyoğlu'ndaki metro kazasında düğüm çözüldü! Soruşturmada sıcak gelişme

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu

Adalet Bakanlığı’ndan Şule Çet davası hükümlüsü açıklaması! Tahliye iddiaları yalanlandı
Gündem Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?
Gündem

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kendilerini her fırsatta “Atatürkçü”, “Kemalist”, “Cumhuriyetçi” olarak tanıtan bazı ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri isimler tartışma konusu oldu. Videoda konuşan sosyal medya içerik üreticisi, bu isimlerin Türk kültürüyle, Atatürk’ün ailesiyle ve milli değerlerle hiçbir bağı olmadığını söyleyerek sert eleştiriler yöneltti.

Atatürk'ü dillerinden düşürmeyen Kemalist ünlüere Konuşmacı, Atatürk’ün annesi Zübeyde, babası Ali Rıza, kız kardeşi Makbule ve eşi Latife gibi isimlerin neden tercih edilmediğini sorgularken şöyle diyor:

 

 

“Atatürk’ün ailesinin isimlerini dilinizden düşürmezsiniz ama konu kendi çocuğunuza gelince aklınıza gelen ilk şey yabancı isim oluyor. Bu nasıl samimiyet?”

İşte o ünlülerden bazıları...

 

Pelin Batu’nun Oğlu: Rafael

Kendini ‘aydın’, ‘Cumhuriyetçi’ diye tanıtan Pelin Batu’nun oğluna “Rafael” adını vermesi videoda en sert eleştirilen noktalardan biri oldu.

Konuşmacı, “Rafael ne lan? Köpeğime bile koymam!” diyerek tepki gösteriyor.

 

Işın Karaca’nın Kızı: Sasha Mia

Sahnede Atatürkçülük vurgusu yapmayı ihmal etmeyen Işın Karaca’nın kızına verdiği “Sasha Mia” ismi de yabancı kökenli oluşuyla eleştirildi.

Videodaki kişi, “Bu ismin Türk kültürüyle ne ilgisi var?” diye soruyor.

 

 

Müge Boz’un Oğlu: Rika

Uçak indiğinde Atatürk paylaşan, röportajlarda Atatürkçülüğü dilinden düşürmeyen Müge Boz’un oğluna “Rika” ismini vermesi de dikkat çekti.

Konuşmacı tepkisini şöyle dile getiriyor:

“Atatürkçülük, Türklük diye nutuk atıyorsun ama çocuğa koyduğun isim ‘Rika’. Türk isimleri arasında Rika diye bir isim var mı?”

 

 

Memleketin her fırsatta Atatürk üzerinden siyaset yapanları, sıra kendi hayatlarına, kendi aile tercihine gelince Türk isimlerini bir anda unutuveriyor.

Madem Atatürk sevgisi bu kadar büyük…

Madem milli değerler bu kadar kutsal…

O zaman neden çocuklara Türk isimleri, hatta örnek gösterilen Zübeyde, Makbule, Latife, Ali Rıza gibi isimler verilmekten imtina ediliyor?

Yoksa Atatürkçülük yine sadece sosyal medyada hava atmak, seçim dönemlerinde koz olarak kullanmak için mi hatırlanıyor?

Bahçelievler’de büyük ahlaksızlık! Kemalistler, cami hoparlörüne girip İzmir Marşı çaldırdı
Bahçelievler’de büyük ahlaksızlık! Kemalistler, cami hoparlörüne girip İzmir Marşı çaldırdı

Gündem

Bahçelievler’de büyük ahlaksızlık! Kemalistler, cami hoparlörüne girip İzmir Marşı çaldırdı

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler
Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Gündem

Trende saat 09.05 gerginliği! Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin! İyi ki uçakla gitmemişler

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu
Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

Gündem

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23