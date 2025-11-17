Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

Atatürk'ü dillerinden düşürmeyen Kemalist ünlüere Konuşmacı, Atatürk’ün annesi Zübeyde, babası Ali Rıza, kız kardeşi Makbule ve eşi Latife gibi isimlerin neden tercih edilmediğini sorgularken şöyle diyor:

“Atatürk’ün ailesinin isimlerini dilinizden düşürmezsiniz ama konu kendi çocuğunuza gelince aklınıza gelen ilk şey yabancı isim oluyor. Bu nasıl samimiyet?”

İşte o ünlülerden bazıları...

Pelin Batu’nun Oğlu: Rafael

Kendini ‘aydın’, ‘Cumhuriyetçi’ diye tanıtan Pelin Batu’nun oğluna “Rafael” adını vermesi videoda en sert eleştirilen noktalardan biri oldu.

Konuşmacı, “Rafael ne lan? Köpeğime bile koymam!” diyerek tepki gösteriyor.

Işın Karaca’nın Kızı: Sasha Mia

Sahnede Atatürkçülük vurgusu yapmayı ihmal etmeyen Işın Karaca’nın kızına verdiği “Sasha Mia” ismi de yabancı kökenli oluşuyla eleştirildi.

Videodaki kişi, “Bu ismin Türk kültürüyle ne ilgisi var?” diye soruyor.

Müge Boz’un Oğlu: Rika

Uçak indiğinde Atatürk paylaşan, röportajlarda Atatürkçülüğü dilinden düşürmeyen Müge Boz’un oğluna “Rika” ismini vermesi de dikkat çekti.

Konuşmacı tepkisini şöyle dile getiriyor:

“Atatürkçülük, Türklük diye nutuk atıyorsun ama çocuğa koyduğun isim ‘Rika’. Türk isimleri arasında Rika diye bir isim var mı?”

Memleketin her fırsatta Atatürk üzerinden siyaset yapanları, sıra kendi hayatlarına, kendi aile tercihine gelince Türk isimlerini bir anda unutuveriyor.

Madem Atatürk sevgisi bu kadar büyük…

Madem milli değerler bu kadar kutsal…

O zaman neden çocuklara Türk isimleri, hatta örnek gösterilen Zübeyde, Makbule, Latife, Ali Rıza gibi isimler verilmekten imtina ediliyor?

Yoksa Atatürkçülük yine sadece sosyal medyada hava atmak, seçim dönemlerinde koz olarak kullanmak için mi hatırlanıyor?