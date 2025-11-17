  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bir zehirlenme vakası daha! Bu sefer yer Niğde!

Niğde'de farklı şikayetlerle hastaneye kaldırılan 5 kişinin pastırma yediği tespit edildi. Vakalar, besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirilirken, hastaların genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, 16 Kasım Pazar günü hastaneye başvuran 53 yaşındaki O.K.’nın yatışı önerildiği ancak hastanın kabul etmeyerek hastaneden ayrıldığı, aynı gün başvuran 26 yaşındaki B.K.’nın tedbir amaçlı enfeksiyon servisinde gözlem altına alındığı, 12 yaşındaki A.E.T.’nin takip amacıyla çocuk yoğun bakım servisine yatırıldığı, 3 hastanın da durumunun stabil olduğu açıklandı. Açıklamada, 15 Kasım Cumartesi günü ise 77 yaşındaki M.K. ve 57 yaşındaki C.U. benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu, her iki vatandaşın da yapılan değerlendirmelerinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hastaneye başvuran tüm kişilerin şikayet öncesinde pastırma tükettiklerinin tespit edilmesi üzerine olayın besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında incelenmeye alındığı ifade edildi. Valilik, ağır durumda herhangi bir hastanın bulunmadığını, sürecin sağlık birimleri tarafından yakından takip edildiğini açıkladı. Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen gıda ürünleri ve satış noktalarına yönelik denetim başlattı. Ekipler tarafından numune alınarak gerekli incelemelerin başlatıldığı, sürecin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

