  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Yeni Delhi’deki patlamada düğüm çözülüyor! Gözaltı adımı dikkat çekti!

İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

Beyoğlu'ndaki metro kazasında düğüm çözüldü! Soruşturmada sıcak gelişme

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu

Adalet Bakanlığı’ndan Şule Çet davası hükümlüsü açıklaması! Tahliye iddiaları yalanlandı
Gündem Bakan Yerlikaya açıkladı: 27 ilde FETÖ’ye operasyon! 71 şüpheli yakalandı
Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı: 27 ilde FETÖ’ye operasyon! 71 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Yerlikaya açıkladı: 27 ilde FETÖ’ye operasyon! 71 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık" açıklaması yaptı.

Ülke genelinde FETÖ’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

“İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

FETÖ'ye üye oldukları,

Örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları,

Örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve

Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı! 18 gözaltı var
6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı! 18 gözaltı var

Gündem

6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı! 18 gözaltı var

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor
FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

Siyaset

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

Kırklareli’nde FETÖ operasyonu! 6 şahıs paketlendi
Kırklareli’nde FETÖ operasyonu! 6 şahıs paketlendi

Yerel

Kırklareli’nde FETÖ operasyonu! 6 şahıs paketlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!
Dünya

Sahte amiral skandalı: Ortalık karıştı!

Anma törenine amiral üniformasıyla sızan 64 yaşındaki Jonathan Carley, sahte madalyalarla katıldığı etkinlikte büyük panik yarattı. Evinden ..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23