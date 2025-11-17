Bakan Yerlikaya açıkladı: 27 ilde FETÖ’ye operasyon! 71 şüpheli yakalandı

Ülke genelinde FETÖ’ye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

“İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

FETÖ'ye üye oldukları,

Örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları,

Örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve

Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”