HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstleneceğini belirten Aslan, Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.
Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu’nda 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan da kongrede YRP’ye katıldı.
Aslan'ın rozetini Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, taktı. Aslan aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine de seçildi.
Aslan, partinin politikalarını benimsediğini vurgulayarak teşkilat çalışmalarına aktif destek sunacağını açıkladı.
