Spor Hastaneye kaldırıldı: Sergen Yalçın operasyon geçirdi!
Spor

Hastaneye kaldırıldı: Sergen Yalçın operasyon geçirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hastaneye kaldırıldı: Sergen Yalçın operasyon geçirdi!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğu belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu sabah operasyon geçirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Futbol muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da konuya ilişkin, "Sergen Yalçın'ın genel durumu iyi. Anjiyo operasyonundan dolayı hastanede dinleniyor ve durumu takip ediliyor. Bir an önce sağlığına kavuşması dileğiyle" paylaşımı yaptı.

