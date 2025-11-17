Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Kaza, Mekke-Medine otoyolunda Mufrihat yakınlarında meydana geldi. Haydarabad kentinden gelen Hintli Umre kafilesini taşıyan otobüsün bir dizel tankerle çarpışmasının ardından büyük bir patlama yaşandı ve araç alev aldı.

Olay yerinden gelen bilgilere göre 20’si kadın, 11’i çocuk olmak üzere en az 42 kişi hayatını kaybetti. Bazı kaynaklar ölü sayısının 45’e kadar çıkabileceğini aktarıyor. Otobüsten yalnızca bir kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cidde’deki Hindistan Konsolosluğu, kazanın ardından 24 saat açık kriz masası oluşturduğunu duyurarak ailelere hızlı ve doğru bilgilendirme yapacaklarını bildirdi.

Riyad Büyükelçiliği ve konsolosluk birimlerinin Suudi makamlarıyla koordineli şekilde çalıştığı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Medine’de Hint vatandaşlarının da dahil olduğu kazadan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayım. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Konsolosluğumuz mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor. Yetkililerimiz Suudi Arabistan makamlarıyla yakın temas hâlinde.” ifadelerini kullandı.

Suudi yetkililer ise kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.