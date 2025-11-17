Çöpe attıkları çantanın peşine düştüler! İçin neler çıktı neler

  • İSTANBUL
Son Haberler

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Orhan Gencebay… Hepsi bu düğünde buluştu

Bayraktar Kızılelma hayalet göz ile dünyada bir ilke daha imza attı. Kızılelma Toygun ile görecek

Dolandırıcılar bunu da yaptı! Google üzerinden sponsorlu reklamla tuzağa düşürüyorlar

Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu'na: “Zıvanadan Çıktı!" Nedim Şener “Haklı galiba!” diye paylaştı.

PKK’dan flaş karar: Hakkari sınırından çekildiler

260 milyonluk vurgun! Hangi kurum ne kadar zarar ettirildi? Özgür Özel’in de anlayacağı bir biçimde Birer birer açıklıyoruz!

Ağaç A.Ş vurgunu! Ekrem’e kök söktürecek!

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor
Gündem

Diyarbakır'da içerisi para ve altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe atan aile, çöp arabasını arayıp poşeti buldu.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde dün ilginç bir olay yaşandı. İçinde 60 bin lira ve bir miktar altın bulunan poşeti bir anlık dalgınlıkla çöpe atan aile, bir süre sonra yaptıkları hatayı fark etti. Çöpe baktıklarında poşeti bulamayan aile kısa süreli panik yaşadı.

O sırada bölgeden geçen Kayapınar Belediyesi temizlik aracını durduran aile, durumu araçtakilerine bildirdi. Çöpü kendilerinin aldığını belirtmesi üzerine hem görevliler hem de aile üyeleri, araçta içi para dolu poşeti aramaya başladı. Bir süre sonra poşeti gören aile rahat bir nefes aldı. Eşyaları teslim edilen aile, belediye personeline örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Pazarcılık yapan yurttaşımız içinde tüm birikimi olan torbayı eve getiriyor. Eşi fark etmeyip poşeti çöpe atıyor ve çöpü dışarı çıkartıyor. Arkadaşlarımız çöp konteynerine boşaltırken fark ediyor ve daha sonra sahibine teslim ediyorlar" açıklaması yapıldı.

Gündem

Apartmandan düşen kediyi polis havada yakaladı

Yaşam

Polisten akrobasi hareketleri yapan bisikletliye tokat gibi uyarı: Ceza yazılmaz sanmayın!

Yerel

Polisin ‘vestiyer intikamı’ mahkemeden döndü: Ceza iptal edildi

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
Gündem

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekil..
"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık
Gündem

"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Sosyal medyada bir süredir popüler olan ve baba-oğul ilişkisini yansıtan "Baba oğul rakı içmeye beraber hazırlanıyoruz" akımına dikkat çekic..
