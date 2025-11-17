  • İSTANBUL
Dünya Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!
Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail saldırılarıyla altyapısı yerle bir olan Gazze’de etkili olan yağmur, yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırları sular altında bıraktı. Kış yaklaşırken 1,5 milyon kişi eskimiş çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Şeyh Rıdvan Göleti taşma noktasına gelirken Gazze yönetimi “Bu insanlar yaşayan ölüler gibi. Acil yardım gelmezse faciaya dönüşecek” uyarısında bulundu.

İsrail saldırılarıyla altyapısı yerle bir olan Gazze'de etkili olan yağmur, yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırları sular altında bıraktı. Kış yaklaşırken 1,5 milyon kişi eskimiş çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Şeyh Rıdvan Göleti taşma noktasına gelirken Gazze yönetimi "Bu insanlar yaşayan ölüler gibi. Acil yardım gelmezse faciaya dönüşecek" uyarısında bulundu.

 

GAZZE’Yİ BU KEZ SEL VURDU: ÇADIRLAR SULAR ALTINDA

İsrail saldırılarıyla altyapısı tahrip edilen Gazze, bu kez şiddetli yağmurun etkisiyle büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Çadır ve konteyner girişinin neredeyse tamamen engellendiği bölgede yağan sağanak yağış, yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırları sular altında bıraktı.
Filistin Hükümeti Medya Ofisi, kışın gelişiyle birlikte insani trajedinin daha da ağırlaştığını vurguladı. Açıklamada, yaklaşık 1,5 milyon insanın çadırlarda yaşadığı, yağmurun ise bu çadırları kullanılmaz hale getirdiği belirtildi. Şiddetli rüzgarların ise geriye kalan çadırları parçaladığı kaydedildi.

 

GAZZE’NİN ACİL İHTİYACI: 250 BİN ÇADIR, 100 BİN KARAVAN

Açıklamada, İsrail’in insani yardımları engellemesi nedeniyle durumun kritik bir seviyeye geldiği aktarılırken şu çağrı yapıldı:

“Gazze’de yeniden inşa tamamlanana kadar en az 250 bin çadır ve 100 bin karavana ihtiyaç var. BM, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı acilen harekete geçmeli.”

 

ŞEYH RIDVAN GÖLETİ “SAATLİ BOMBA” GİBİ

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsni Mennal, bölgede en büyük tehlikenin Şeyh Rıdvan Göleti olduğunu söyledi.

Göletteki su seviyesinin 5 metreyi aştığını belirten Mennal:

“Gölet, yoğun nüfuslu bu mahalleler için saatli bomba. Yağmur suları kanalizasyon ve katı atıklarla birleşmiş durumda. Tahliye ekipmanı yok, suyu boşaltamıyoruz. Gölet taşarsa felaket olur.”
Mennal ayrıca gölette biriken kirli suyun salgın hastalık, sivrisinek ve kemirgen istilası başlatabileceğini ve bölge halkını ölümcül risklerle karşı karşıya bıraktığını dile getirdi.

 

“YAŞAYAN ÖLÜLER GİBİYİZ”

Beyt Hanun’dan göç ederek Şeyh Rıdvan yakınında çadırda yaşayan yaşlı bir Filistinli kadın, durumun vahametini şu sözlerle anlattı:

“Her yer lağım kokuyor, her yer sivrisinek. Ben ve eşim hastayız, yaşlıyız ama gidecek başka bir yerimiz yok.
Çadırın içi su doldu, eşyalarımız ıslandı. Bu şekilde yaşıyoruz ama aslında yaşıyor değiliz. Burada yaşayan ölüler gibiyiz.”

 

ÇOCUKLAR SU BİRİKİNTİLERİNDE YÜRÜYOR, AİLELER EŞEK ARABALARIYLA ULAŞIM SAĞLIYOR

Sel nedeniyle yollar harabeye döndü. Mavasi bölgesinde çadırlarda yaşayan aileler, sokakların tamamen suyla kaplanması nedeniyle ulaşımı eşek arabalarıyla sağlamaya çalışıyor.

Çocuklar ise çadırların arasındaki göllenmiş yağmur sularının içinde yürüyerek ilerlemek zorunda kalıyor.

 

BM HEYETİ UYARDI: GÖLET TAŞARSA KATLİAMA YOL AÇAR

BM tarafından yapılan incelemelerde, Şeyh Rıdvan Göleti’nin taşması durumunda yüzlerce Filistinlinin bir anda hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Ancak gerekli pompa ve tahliye cihazları Gazze’ye sokulmadığı için çalışmalar ilerlemiyor.

Yorumlar

iki cihanın güneşi

biz müslümanlara yüz karası olarak yeter artar bile
