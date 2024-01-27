  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

127 ilçenin kaymakamı ve 20 vali yardımcısı değişti!

Trump'a 'tecavüz ' davası şoku! Milyonlarca dolar tazminat ödeyecek

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Motorin benzin fiyatları kaç liraya çıktı?

Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink'e para cezası

Hindistan üzücü haberi açıkladı: Hintli o kişi 15 metre yüksekten çakıldı

40 liraya 111 kilometre yol giden otomobil Türkiye'ye geliyor! Fiyatı resmen belli oldu

Cem Küçük şok gelişmenin haberini verdi: Ülkeye tamı tamına 500 milyar yükü olacak

Atama kararları Resmi Gazete'de! 3 ilde emniyet müdürleri değişti

Mesut Hakkı Caşın'dan beklenmedik F-35 çıkışı: Eğer olursa Türkiye güç dengesini kaybedebilir

CHP'de Özgür Özel'e büyük şok! Aday belirleme yetkisi yok
Gündem ‘Bizde hukuk yok’ diyen soldan çarkı Kemalistleri görelim şimdi! “Soykırıma uğradık” diyenlerin soykırımı!
Gündem

‘Bizde hukuk yok’ diyen soldan çarkı Kemalistleri görelim şimdi! “Soykırıma uğradık” diyenlerin soykırımı!

Yeniakit Publisher
2024-01-27 10:14:00 -
‘Bizde hukuk yok’ diyen soldan çarkı Kemalistleri görelim şimdi! "Soykırıma uğradık" diyenlerin soykırımı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Soykırıma uğradık” diyenlerin soykırımı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“İspanya bizi soykırıma tabi tuttu” diyorlardı..

“Almanya’da soykırıma uğradık, Hitler bizi sabun yaptı” diyorlardı..

Şimdi geldik, Yahudi devleti olmakla övünen İsrail, Filistinlileri toplu olarak katliama maruz bırakmaktan mahkum olmanın eşiğinde..

“Eşiğinde” diyorum, tedbir kararı verilmiş olsa da, henüz bir mahkumiyet yok..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suçlama, bir grubun toplu olarak öldürülmesi..

Bir grubun toplu olarak cezalandırılmaya kalkılması..

Birleşmiş Milletler nezdinde kurulmuş olan Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın talebi ile, tarafları dinledikten sonra, ilk aşamadaki tedbir mahiyetinde kararını dün açıkladı.

Yargılama devam edecek..

Tedbir kararındaki ifadeler, tespitler, nihai kararda da benzer şekilde “soykırım var” sonucunu önümüze koyacak..

Ancak ilk aşamada, soykırım iddiasının ciddi olduğu kabul edildi..

Nasıl kabul edilmesin ki..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilişkin açıklama

Gündem

Dışişleri'nden Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilişkin açıklama

Gazze'deki İsrailli kadın esir askerler Netanyahu'yu bombaladı
Gazze'deki İsrailli kadın esir askerler Netanyahu'yu bombaladı

Dünya

Gazze'deki İsrailli kadın esir askerler Netanyahu'yu bombaladı

Katil İsrail askerleri engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı
Katil İsrail askerleri engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı

Gündem

Katil İsrail askerleri engelli Filistinliyi kaldırımda namaz kılarken gözaltına aldı

İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı için yeterince delil var
İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı için yeterince delil var

Gündem

İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı için yeterince delil var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nazi-hitler SIYONIST ALMANYANIN VE KURESEL SIYONIST INGIKTERE-AMERIKA NIN KULLANISLI KATILIDIR....DUN ISRAILE GOCETTIRMEK ICIN BUGUN TOPRAK SAHIBI OLMAK ICIN SAPKIN SIYONIZME HIZMET EDIYOR

Nazi-hitler SIYONIST ALMANYANIN VE KURESEL SIYONIST INGIlTERE-AMERIKA NIN DEAS GIBI, FETO-PKK-DHKPC-EL KAIDE-ISRAIL VS GIBI KULLANISLI TETIKCI KATILIDIR....DUN BATILI YAHUDIKERI CAN KORKUSUYLA ORTADOGU ÇÖLLERINDEKI SUNİ KUKLA DEVLET ISRAILE GOCETTIRMEK ICIN BUGUN TOPRAK SAHIBI OLMAK ICIN SAPKIN SIYONIZME HIZMET EDIYOR
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23