‘Bizde hukuk yok’ diyen soldan çarkı Kemalistleri görelim şimdi! “Soykırıma uğradık” diyenlerin soykırımı!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Soykırıma uğradık” diyenlerin soykırımı!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
“İspanya bizi soykırıma tabi tuttu” diyorlardı..
“Almanya’da soykırıma uğradık, Hitler bizi sabun yaptı” diyorlardı..
Şimdi geldik, Yahudi devleti olmakla övünen İsrail, Filistinlileri toplu olarak katliama maruz bırakmaktan mahkum olmanın eşiğinde..
“Eşiğinde” diyorum, tedbir kararı verilmiş olsa da, henüz bir mahkumiyet yok..
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Suçlama, bir grubun toplu olarak öldürülmesi..
Bir grubun toplu olarak cezalandırılmaya kalkılması..
Birleşmiş Milletler nezdinde kurulmuş olan Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın talebi ile, tarafları dinledikten sonra, ilk aşamadaki tedbir mahiyetinde kararını dün açıkladı.
Yargılama devam edecek..
Tedbir kararındaki ifadeler, tespitler, nihai kararda da benzer şekilde “soykırım var” sonucunu önümüze koyacak..
Ancak ilk aşamada, soykırım iddiasının ciddi olduğu kabul edildi..
Nasıl kabul edilmesin ki..
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