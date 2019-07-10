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Bizans döneminden kalma kale ahır olarak kullanılıyor

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüş Yuva köyünde bulunan ve yüz yıllardır ayakta duran Dera Metinan kalesi, köylüler tarafından ahır olarak kullanılıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:17
Bizans döneminden kalma kale ahır olarak kullanılıyor

Mardin Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüş Yuva köyünde bulunan ve yüz yıllardır ayakta duran Dera Metinan kalesi, köylüler tarafından ahır olarak kullanılıyor. Çevre sakinleri, yetkililere seslenerek kalenin restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor.


Mazıdağı ilçesine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüş Yuva köyünde yer alan Dera Metinan kalesi, ilgisizlikten harabeye döndü. Yüz yıllardır ayakta kalmayı başaran ve onlarca medeniyeti bağrında taşıyan, 600 metrekarelik alan üzerinde 200 metre uzunluğunda 40 metre yüksekliğindeki kale, bölge halkının ahır ve samanlık olarak kullandığı yer haline geldi. Çevre sakinleri, tarihi yapının restore edilip turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.


Kale ile ilgili bilgi veren 80 yaşındaki Hacı Eken, kalenin geçmişinin bin 500 yıldan fazla olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Eken, “Dera Metinan kalesinde dikkat çeken özellik Bizans döneminden kalma, kapısında iki mühür bulunan mermer bir mezarlık var. Burada duvar kabartmalarının orijinal yapısı oldukça önemlidir. Kale, Bizanslılar tarafından yaptırılmış. Sekiz burç ve gözetleme kuleleri, kuzeye açılan tek kapı ve içeri de su sarnıçları mevcuttur. Mazıdağı bölgesinde buna benzer bir kale yoktur. Devletin bu kaleyi restore edip turizme kazandırması için adım atması gerek. Kale ilgisizlikten harabeye dönmüş durumda, köylüler ahır ve samanlık olarak kullanılıyor. Yazık, tarihi değerlere sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:17
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