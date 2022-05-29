Biz değil, İsveç dergisi söylüyor! İsveç dergisinden bomba kapak

YENİ AKİT ANKARA

İsveç'te bir dergi, Başbakan Andersson'ın İsveç'in PKK-YPG ile işbirliğini derinleştirmesi karşılığında İsveç Parlamento Üyesi Amineh Kakabaveh'in verdiği desteği kapağına taşıdı: Dergi, "Kalaşnikoflu Kakabaveh, Peşmergeden meclise" manşetini atarak NATO’ya girmek için Türkiye’nin direncini yumuşatmaya çalışan İsveç hükümetini büyük oranda zora soktu.

Andersson başbakan olmak için teröristten destek almıştı

Mevcut İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, başbakan olabilmesi için parlamentodan yeterli oyu, terör örgütü YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh'le yaptığı anlaşma sayesinde almıştı. Andersson hükümeti göreve geldikten sonra YPG/PKK'lılarla birçok kez görüştü ve teröristlerle ilişkileri geliştirme taahhüdünü teyit etti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un koltuğa oturabilmesinin altında terör örgütü YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ile örgüte destek verme şartıyla yaptığı anlaşma yatıyor. Şimdi bu durum ayaklarına dolandı ve İsveç’i çaresizlik içinde bıraktı.