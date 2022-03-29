Biz bu çakallıkları Avrasya Tüneli'nde de görmüştük

Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete açılmıştı. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin Türkiye'ye hizmetlerinden rahatsız olan CHP medyası ise, ilk günden köprüyü kötülemeye başladı.

İlk günden kötülemeye çalıştılar

CHP yandaşı Sözcü gazetesi bugün manşetten ele aldığı haberde, "Garanti:45 bin araç, Geçen: 6 bin araç, Zarar: 11.6 milyon TL" başlığıyla yayınladığı haberde, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk günden zarar etmeye başladığını iddia etti. Konuyu Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili Programında ele alan Murat Alan ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, hiçbir işin ilk günden kar etmeyeceğini, bu hesabın ilerleyen aylarda tekrar yapılması gerektiği çağrısında bulunarak Sözcü'nün haberine tepki gösterdi.



Programda bu zihniyetin zamanında Avrasya Tüneli içinde aynı hesabı yaptığını belirten Murat Alan, "Avrasya Tüneli şu anda kendi kendisini karşılıyor." dedi.