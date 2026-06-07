Trabzonspor'dan çılgın transfer operasyonu! Resmi imza öncesi 8 bomba birden patladı: Sıradaki isim kim olacak?

Gelecek sezon mutlak başarı hedefleyen ve Avrupa arefesinde güçlü bir alternatif kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer piyasasında kelimenin tam anlamıyla fırtına estiriyor. Henüz transfer dönemi resmen açılmamış olmasına rağmen yönetim, tam 8 oyuncunun transferini bitirerek gövde gösterisi yaptı.

Bordo-Mavili camiayı şimdiden büyük bir heyecana sürükleyen bu erken hamlelerle birlikte, teknik heyetin kamp dönemine tam kadro girme planı da büyük ölçüde işliyor.

TRANSFERDE YENİ İSİM KİM OLACAK?

Şu ana kadar Ernest Muçi, Sidny Cabral, Thierry Karadeniz, Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Melih Kabasakal hamleleriyle kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fırtına, hız kesmeye niyetli değil. Karadeniz ekibi, Mithat Pala transferinde de artık sona yaklaşmış durumda.

Eksik mevkileri nokta atışı isimlerle takviye etmek için yoğun mesaisini sürdüren Trabzonspor kurmaylarının listesindeki diğer iki isim ise Süper Lig'den: Samsunspor’un başarılı kanat oyuncusu Emre Kılınç ve Konyaspor’un savunma bakanı Adil Demirbağ. İki oyuncu için de girişimlerini sıklaştıran yönetimin, kulüpleriyle olan bonservis ve anlaşma şartlarını çözmek adına yoğun bir pazarlık sürecinde olduğu öğrenildi.