Biz bölgeye vardığımızda devlet oradaydı

HABER MERKEZİ

Fitne simsarlarının AHBAP ile devletin arasını bozmaya çalıştığını itiraf eden Haluk Levent, “Biz deprem bölgesine gittiğimizde bakanlarımız sayın Hulusi Akar, Mehmet Ersoy ve Fahrettin Koca’yı gördüm. Görmedim mi diyeyim?" dedi.

İktidarın ilk andan itibaren deprem bölgesinde olduğunu itiraf eden AHBAP kurucusu Haluk Levent, kendilerine kimlerin operasyon çektiğini de canlı yayında kamuoyu ile paylaştı. Levent, FOX TV'de İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk olarak deprem sonrası yaşananları ve kendisine çekilen operasyonu anlattı. Daha önce Elazığ depreminde, Giresun’da sel felaketinde ve İzmir depremi gibi büyük çaplı felaketlerde de bölgede olduğunu söyleyen Haluk Levent, devletin kurumlarıyla organize şekilde hareket ettiklerini belirtti.

Yıllardır AFAD'la birlikte olan çalışmalarını yazdığını söyleyen Levent, "Siz beni AFAD’la Ahbap’ı nasıl karşılaştırabilirsiniz! Özellikle bazı hesaplar benim hedefe gelmem ve devletle iyi çalışamamam ve bunun sonucunda itiraz etmem için devlet yok Ahbap var dedi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz devletin karşısında hiçbir şey değiliz" şeklinde konuştu.

Devlet oradaydı, yok mu diyeyim!

Levent, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm gücüyle deprem bölgesinde olduğunu belirterek "Devlet, hükümetin bir bakanı ya da sayın cumhurbaşkanımız değil, devlet herkes, belediye başkanı da enkaz altında olan insanlar da devlet, biz de devletiz. Hükümet ayrı devlet ayrı şeydir. Devletin tamamı oradaydı. Ha elinden bir şey gelmiş gelmemiş o benim konum değil. Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum, ben gittiğimde bakanlarımız sayın Hulusi Akar, Mehmet Ersoy ve Fahrettin Koca’yı gördüm. Görmedim mi diyeyim?" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ, devletle aramızı açmaya çalışıyor

AHBAP'ın hedef alınmasına ilişkin FETÖ'yü işaret eden Levent, "Okyanus ötesi hesapları, devlet yok Ahbap var yazmaya başladı. Bu nasıl bir kötülüktür. Biz bir derneğiz, biz orada 30-40 kişiyiz, AFAD yüzbinlerce kişi. Biz nasıl devletle yarıştırılabiliriz" dedi. Levent, devletle AHBAP'ı karşı karşıya getirmek isteyen FETÖ'cü hesapların kendilerine alan açmaya çalıştığını ifade ederek "Cumhurbaşkanlığı en baştan bizleri de aradı, fakat hesaplar sanki ben devletin karşısındayım diye, hâlâ da yazıyorlar. Bunlar kendilerini devlet gören hesaplardır" dedi.